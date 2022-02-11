تكنولوجيا وعلوم

أحدث إصدارات سامسونغ من غالاكسي إس.. تنافس آيفون 13

Lebanon 24
11-02-2022 | 08:00
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كشفت سامسونغ إلكترونيكس النقاب عن أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية الرائدة "غالاكسي إس" الأربعاء، والذي يتميز بتحسين في وظائف الكاميرا ومعالج أسرع، وتأمل في أن ينعش ذلك مبيعاتها بعد عامين من انخفاضها.

يشار إلى أن سلسة "إس 22" ستنافس بشكل مباشر مع هاتف آيفون 13، الذي أطلقته أبل في ايلول الماضي.
وقالت سامسونغ إن كاميرا هواتف "إس 22" تقدم صوراً أكثر وضوحاً في الإضاءة المنخفضة ولقطات ليلية أوضح، بالإضافة إلى تحديد تلقائي يمكنه تحديد ما يصل إلى 10 أشخاص، مما يضمن وجودهم جميعاً في الصورة بوضوح، وذلك في مسعى لجذب المستهلكين المهتمين بجودة الفيديو والصور، وفق رويترز.

اعتباراً من 25 فبراير
كما يأتي أغلى إصدار، وهو إس 22 ألترا، مزوداً بقلم، وهذا أحد مميزات غالاكسي نوت ذي الشاشة الكبيرة من سامسونغ والذي يعتقد العديد من المعجبين والمحللين أنه متوقف حالياً.

كذلك أضافت سامسونغ أنه من المقرر إتاحة "إس 22 ألترا" و"إس 22 بلاس" و"إس 22" على نطاق واسع اعتباراً من 25 فبراير.

وفي الولايات المتحدة، سيبدأ سعر غالاكسي إس 22 من 799.99 دولاراً، وسعر "إس 22 بلاس" من 999.99 دولار، وسعر "إس 22 ألترا" من 1199.99 دولار.
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