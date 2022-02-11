"فورد" تُطلق سيارة مميّزة... تعرفوا إلى "Ranger Raptor" الجديدة (فيديو)

كشفت فورد عن مركبة Ranger Raptor الجديدة التي يتوقع أن تكون منافسا قويا لسيارات البيك آب الجديدة من تويوتا.وحصلت المركبة الجديدة على تصميم مميز جدا للواجهة الأمامية والمصابيح ما منحها طابع القوة والحداثة، وجهزت بممتصات صدمات ومرايا وفتحات هوائية معدّلة عن تلك الموجودة في مركبات Raptor السابقة، وزودت بعجلات كبيرة وأنظمة تعليق خاصة تمكنها من اجتياز أكثر الطرق وعورة.وزودت قمرة هذه السيارة بصفين من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لخمسة ركاب، وحصلت واجهة القيادة فيها على نظام مولتيميديا متطور، وثبتت على الواجهة شاشتان، شاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية، وشاشة لمسية كبيرة تتوضع بشكل طولي في منتصفه الواجهة، يمكن من خلالها مراقبة محيط السيارة عبر الكاميرات والتحكم بأنظمة المولتيميديا والصوت والعديد من تقنيات المركبة.وجهزتها فورد بأنظمة تساعد على التحكم بحركة كل عجلة على حدة أثناء التنقل على الرمال أو الثلوج أو الطرق الوعرة، ونظامي دفع خلفي ورباعي، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام لتشغيل المحرك وأنظمة التكييف عن بعد.ومن المفترض أن تعلن فورد بشكل رسمي عن كافة مواصفات هذه السيارة في 22 شباط الجاري، وأن تطرحها بمحركات بنزين توربينية بسعة 3.0 ليتر تولد عزما يعادل 400 حصان تقريبا.