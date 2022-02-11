14
o
بيروت
10
o
طرابلس
11
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
10
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
"فورد" تُطلق سيارة مميّزة... تعرفوا إلى "Ranger Raptor" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
11-02-2022
|
11:00
A-
A+
A+
A-
كشفت فورد عن مركبة Ranger Raptor الجديدة التي يتوقع أن تكون منافسا قويا لسيارات البيك آب الجديدة من تويوتا.
وحصلت المركبة الجديدة على تصميم مميز جدا للواجهة الأمامية والمصابيح ما منحها طابع القوة والحداثة، وجهزت بممتصات صدمات ومرايا وفتحات هوائية معدّلة عن تلك الموجودة في مركبات Raptor السابقة، وزودت بعجلات كبيرة وأنظمة تعليق خاصة تمكنها من اجتياز أكثر الطرق وعورة.
وزودت قمرة هذه السيارة بصفين من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لخمسة ركاب، وحصلت واجهة القيادة فيها على نظام مولتيميديا متطور، وثبتت على الواجهة شاشتان، شاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية، وشاشة لمسية كبيرة تتوضع بشكل طولي في منتصفه الواجهة، يمكن من خلالها مراقبة محيط السيارة عبر الكاميرات والتحكم بأنظمة المولتيميديا والصوت والعديد من تقنيات المركبة.
وجهزتها فورد بأنظمة تساعد على التحكم بحركة كل عجلة على حدة أثناء التنقل على الرمال أو الثلوج أو الطرق الوعرة، ونظامي دفع خلفي ورباعي، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام لتشغيل المحرك وأنظمة التكييف عن بعد.
ومن المفترض أن تعلن فورد بشكل رسمي عن كافة مواصفات هذه السيارة في 22 شباط الجاري، وأن تطرحها بمحركات بنزين توربينية بسعة 3.0 ليتر تولد عزما يعادل 400 حصان تقريبا.
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة
سببٌ خفّض سعر الدولار في السوق.. ماذا عن الأيام المقبلة؟
Lebanon 24
سببٌ خفّض سعر الدولار في السوق.. ماذا عن الأيام المقبلة؟
04:10 | 2022-02-11
11/02/2022 04:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حدثٌ أمني.. إسرائيل تعتقلُ لبنانيّين ونتيجة التحقيقات تكشف مفاجأة!
Lebanon 24
حدثٌ أمني.. إسرائيل تعتقلُ لبنانيّين ونتيجة التحقيقات تكشف مفاجأة!
03:01 | 2022-02-11
11/02/2022 03:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
انجي خوري تشعل السوشيال ميديا بصور جريئة.. هكذا ظهرت بـ"الأصفر"!
Lebanon 24
انجي خوري تشعل السوشيال ميديا بصور جريئة.. هكذا ظهرت بـ"الأصفر"!
03:00 | 2022-02-11
11/02/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني وأمونة عيسى يرزقان بطفلتهما الاولى.. هذا اسمها وصورة مع والدها من المستشفى
Lebanon 24
طوني وأمونة عيسى يرزقان بطفلتهما الاولى.. هذا اسمها وصورة مع والدها من المستشفى
06:25 | 2022-02-11
11/02/2022 06:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة قويّة بين "حزب الله" و"القوات"... وحذر في حسمها
Lebanon 24
معركة قويّة بين "حزب الله" و"القوات"... وحذر في حسمها
05:30 | 2022-02-11
11/02/2022 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:00 | 2022-02-11
أحدث إصدارات سامسونغ من غالاكسي إس.. تنافس آيفون 13
05:00 | 2022-02-11
ميزة طال انتظارها من واتساب.. حول الرسائل الصوتية
02:00 | 2022-02-11
تحذير عاجل لمستخدمي "أندرويد".. هكذا تسرق الصور الشخصية
23:00 | 2022-02-10
هاتف Android متطور ورخيص الثمن يغزو الأسواق العالمية (فيديو)
16:00 | 2022-02-10
"آبل" تعترف باختراق خصوصية بعض أصحاب "آيفون" نتيجة ثغرة أمنية جديدة
14:00 | 2022-02-10
"Xiaomi" تستعد لإطلاق أحد أفضل هواتف "أندرويد" (فيديو)
فيديو
أنجلينا جولي بنوبة بكاء في مجلس الشيوخ الأميركي (فيديو)
Lebanon 24
أنجلينا جولي بنوبة بكاء في مجلس الشيوخ الأميركي (فيديو)
11:00 | 2022-02-11
11/02/2022 20:36:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تُطلق سيارة مميّزة... تعرفوا إلى "Ranger Raptor" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق سيارة مميّزة... تعرفوا إلى "Ranger Raptor" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-02-11
11/02/2022 20:36:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع في رياق (فيديو)
Lebanon 24
حادث سير مروّع في رياق (فيديو)
16:48 | 2022-02-10
11/02/2022 20:36:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact