لاوّل مرّة... رصد إصطدام حطام كواكب بنجم

تمكن علماء الفلك لأول مرة من متابعة اصطدام حطام الكواكب بالقزم الأبيض G29-38.وتشير مجلة Nature، إلى أن علماء جامعة ووريك البريطانية تمكنوا لأول مرة من رصد ومتابعة عملية اصطدام حطام الكواكب بسطح القزم الأبيض G29-38.وتضيف، اكتشف العلماء أشعة سينية منبعثة من القزم الأبيض G29-38 بواسطة المرصد Chandra الفضائي. وهذا النجم القزم، هو واحد من مئات الأقزام البيضاء القريبة من المنظومة الشمسية، حيث يبعد عنها 44 سنة ضوئية. وكان العلماء في وقت سابق قد رصدوا زيادة في انبعاث الأشعة تحت الحمراء من المنطقة المحيطة بالنجم، ما يشير إلى وجود قزم بني أو سحابة من الغبار والحطام الصخري تحيط بالقزم الأبيض G29-38.وأظهر التحليل الطيفي لاحقا وجود معادن في الغلاف الجوي للنجم، ما يشير إلى تراكم المواد الناشئة من تدمير جرم سماوي صغير، مثل كويكب . وقد أظهرت المتابعة بالأشعة السينية أن سرعة تراكم المواد الصخرية التي تسخن وتنبعث منها أشعاعات عالية الطاقة تعادل نحو مليون ونصف كيلوغرام في الثانية.ويعتبر هذا أول اكتشاف مباشر، يشير إلى أن الأقزام البيضاء حاليا تجذب بقايا الكواكب التي دمرت أو خرجت عن مدارها، عندما تتحول النجوم الأم إلى عملاق أحمر ويتخلص من طبقاته الخارجية.