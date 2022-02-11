مقارنة بين غالاكسي S22 وآيفون 13





فهواتف غالاكسي الجديدة "S22" و"+S22" التي أعلنت عنهما سامسونغ، الأربعاء، توفران شاشات كبيرة، كما أن جهاز "S22 Ultra" يأتي بشاشة أكبر وبرفقة قلم "S-pen" الذكي.



سعر الهاتفين يبدأ بـ 799.99 دولار أميركي، مع فرصة إضافة 1 تيرابايت كسعة تخزين إن اخترت شراء "Galaxy S22 Ultra".



في المقابل، قدمت "آبل" هواتف "آيفون 13" و"Pro 13" و"13 Pro Max" الخريف الماضي، بكاميرا أفضل من الهواتف السابقة، بالإضافة إلى خيار أرخص بشاشة أصغر تمثلت بهاتف "آيفون 13 Mini". يستمر التنافس بين الهواتف الذكية ومنها هواتف الآيفون وسامسونغ.فهواتف غالاكسي الجديدة "S22" و"+S22" التي أعلنت عنهما سامسونغ، الأربعاء، توفران شاشات كبيرة، كما أن جهاز "S22 Ultra" يأتي بشاشة أكبر وبرفقة قلم "S-pen" الذكي.سعر الهاتفين يبدأ بـ 799.99 دولار أميركي، مع فرصة إضافة 1 تيرابايت كسعة تخزين إن اخترت شراء "Galaxy S22 Ultra".في المقابل، قدمت "آبل" هواتف "آيفون 13" و"Pro 13" و"13 Pro Max" الخريف الماضي، بكاميرا أفضل من الهواتف السابقة، بالإضافة إلى خيار أرخص بشاشة أصغر تمثلت بهاتف "آيفون 13 Mini".





"غالاكسي S22" و"آيفون 13"



الكاميرا

يملك "آيفون 13" نظامين للكاميرا، بعدستين واسعة وأخرى أكثر اتساعا، بينما يملك "S22" ثلاثة أنظمة.

أضافت سامسونغ خاصية "Auto Framing" في هاتفها الجديد والتي تسمح بضبط وضوح الصورة لأكثر من عشرة أشخاص خلال تسجيل فيديو، أما "آيفون 13" فلديه خاصية "Cinematic Mode"، والتي تتيح تغيير الوضوح وفقا لنقطة ضبط يحددها المستخدم خلال التسجيل.



هناك اختلاف واضح لهاتف "سامسونغ" فيما يخص الكاميرا الأمامية، حيث أنها تقع خلف الشاشة، ما يعني أنه لا توجد مساحة سوداء في الجزء العلوي من الجهاز، على عكس جهاز "آبل". ويورد موقع "USA Today" مقارنة بين أحدث الهواتف من الشركتين، وفيما لو كانت هواتف سامسونغ قد تغير رأي مالكي الآيفون بالانسحاب نحو نظام أندرويد:"غالاكسي S22" و"آيفون 13"الكاميرايملك "آيفون 13" نظامين للكاميرا، بعدستين واسعة وأخرى أكثر اتساعا، بينما يملك "S22" ثلاثة أنظمة.أضافت سامسونغ خاصية "Auto Framing" في هاتفها الجديد والتي تسمح بضبط وضوح الصورة لأكثر من عشرة أشخاص خلال تسجيل فيديو، أما "آيفون 13" فلديه خاصية "Cinematic Mode"، والتي تتيح تغيير الوضوح وفقا لنقطة ضبط يحددها المستخدم خلال التسجيل.هناك اختلاف واضح لهاتف "سامسونغ" فيما يخص الكاميرا الأمامية، حيث أنها تقع خلف الشاشة، ما يعني أنه لا توجد مساحة سوداء في الجزء العلوي من الجهاز، على عكس جهاز "آبل".



يقول الموقع إن المقارنة بين بطاريتي الجهازين أمر خال من الوضوح، فكلاهما يوفران خاصية الشحن اللاسلكي.



ذكرت "آبل" أن "آيفون 13" يمكنه أن يشحن لنسبة 50 في المئة خلال نصف ساعة وقد يدعم الشحن الكامل عمل الهاتف 19 ساعة من تشغيل الفيديو و75 ساعة في التشغيل الصوتي.



أما "سامسونغ" فكانت أكثر غموضا، وقالت إن شحن هاتفها في الاستخدام العادي قد يدوم يوما كاملا.

وفي ما يخص الحجم فهما متطابقان تقريبا، بفرق ملمترات فقط. البطاريةيقول الموقع إن المقارنة بين بطاريتي الجهازين أمر خال من الوضوح، فكلاهما يوفران خاصية الشحن اللاسلكي.ذكرت "آبل" أن "آيفون 13" يمكنه أن يشحن لنسبة 50 في المئة خلال نصف ساعة وقد يدعم الشحن الكامل عمل الهاتف 19 ساعة من تشغيل الفيديو و75 ساعة في التشغيل الصوتي.أما "سامسونغ" فكانت أكثر غموضا، وقالت إن شحن هاتفها في الاستخدام العادي قد يدوم يوما كاملا.وفي ما يخص الحجم فهما متطابقان تقريبا، بفرق ملمترات فقط.

"آيفون 13 Pro" و"غالاكسي S22+"

وهنا ما يثير الاهتمام، بحسب تعبير موقع "USA Today"، إذ حافظ هاتف "آيفون 13 Pro" على حجم الشاشة ذاتها تقريبا، بينما قفز "غالاكسي S22+" إلى 6.6 إنشات، وبالطبع مع شاشة أكبر سنشهد حجما أكبر للجهاز.



ولكن فيما يخص التخزين فإن النقطة هنا تكسبها "آبل"، إذ يمكن الحصول على "آيفون 13 Pro" بسعة 1 تيرابايت، بينما يصل "S22+" إلى 256 غيغابايت فقط.



"آيفون 13 Pro Max" و"سامسونغ Galaxy Ultra"

شاشة "الألترا" (6.8 إنش) أكبر بقليل من "البرو ماكس" (6.7 إنش)، لكنهما قريبان بالحجم بشكل عام.

ويوفر " Galaxy Ultra" سعة تخزين تبلغ 1 تيرابايت، مثل نظيره في "آيفون"، إلا أن هاتف "سامسونغ" يوفر أربعة أنظمة في كاميراته، لتضاف إلى عدسة "telephoto lens".

كاميرا "الألترا" تمنح خاصية "space zoom"، إذ يمكن تقريب الصور 100 مرة "100x"، أما هاتفي "Pro Max"، و"Pro" أيضا، يسمحان بالتقاط صور قريبة بوضوح بخاصية (macro photography).



ويأتي "الألترا" مرفقا بقلم "S-pen"، كي يوفر للمستخدمين استعماله مثل أجهزة "Note" السابقة.



أما في ما يخص السعر، فإن كلفة "Pro Max" تبدأ من 1,099 دولار، بينما "Ultra" أقل منه بحوالي 100 دولار.