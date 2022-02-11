"تويتر" يعلن إصلاح مشاكل تقنية استمرت لوقت قصير





وقال الموقع الذي يتتبع الأعطال عن طريق تجميع تقارير الحالة من عدد من المصادر، إن ما يقرب من 15 ألف مستخدم أبلغوا عن انقطاع الخدمة.



إلا أن موقع "تويتر" أعلن بعد دقائق إصلاح مشاكل تقنية تسببت في العطل. تعطل موقع وتطبيق "تويتر" عند آلاف من المستخدمين، الجمعة، حسبما ذكر موقع "داون ديتيكتور" لتتبع أعطال مواقع وخدمات الإنترنت.وقال الموقع الذي يتتبع الأعطال عن طريق تجميع تقارير الحالة من عدد من المصادر، إن ما يقرب من 15 ألف مستخدم أبلغوا عن انقطاع الخدمة.إلا أن موقع "تويتر" أعلن بعد دقائق إصلاح مشاكل تقنية تسببت في العطل.

واشتكى مستخدمون من خروجهم من الموقع بشكل إجباري، وعدم قدرتهم على العودة، لا سيما عند استخدام تطبيق "تويتر" على الهواتف.



ورأى الأشخاص المتأثرون بالعطل صفحة خطأ تشير إلى أنهم لم يسجلوا الدخول، لكن لا يوجد خيار للعودة.



في المقابل، واجه آخرون مشاكل أكثر تحديدا، مما جعلهم غير قادرين على التغريد على الموقع على سبيل المثال.