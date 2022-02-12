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تكنولوجيا وعلوم
تصميم عصري لهاتف أيفون "القابل للطي" المنتظر (صورة)
Lebanon 24
12-02-2022
|
05:00
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ظهرت العديد من الشائعات حول عمل "أبل" على هاتفها القابل للطي منذ فترة، حتى أن بعض التسريبات زعمت أن عملاق التكنولوجيا لديه بالفعل نموذج أولي عملي له عناصر تصميم مماثلة لتلك الموجودة في أجهزة Samsung Galaxy Z Flip و Z Fold.
والآن ، أظهر أحد مستخدمي YouTubeوالذي يعرف بـ ardstudiodesign تصورات مفهوم أيفون القابل للطي المزعوم في مقطع فيديو.
ويحتوي مفهوم أيفون القابل للطي الموضح في الفيديو على إعداد كاميرا ثلاثية على اليسار وشاشة ثانوية على اليمين، وتهدف الشاشة الثانوية إلى عرض الإشعارات والمكالمات الواردة وما إلى ذلك.
كما ادعى التقرير أيضًا أن الجهاز القابل للطي سيكون بدون منفذ ومقاوم للماء، أما بالنسبة للشريحة ، فيُدعى أنها شريحة M1، ومع ذلك ، يبدو جهاز أيفون الذي لا يحتوي على منافذ معقولًا إلى حد ما حيث تعمل أبل على شحن MagSafe في المزيد من أجهزتها ويمكن أن يكون لديها أيضًا خطط لإزالة فتحة بطاقة SIM الفعلية تمامًا.
وكانت شركة آبل العملاقة للتكنولوجيا قد قدمت براءة اختراع تعرض تصميمًا مفصليًا لهاتف ذكي مرة أخرى في عام 2020، وكان طلب براءة الاختراع بعنوان "الأجهزة الإلكترونية التي تحتوي على شاشات قابلة للطي".
ووصف الجهاز القابل للطي مع عرض مطوي بزاوية 90 درجة، وتوجد روابط متعددة كجزء من المفصلة، مما يعني أنه سيكون هناك عدد من مفاصل المفاصل إذا استمرت أبل في التصميم في المستقبل، ولا شيء مؤكد الآن ولكن وفقًا للشائعات، قد نرى أبل تطلق أيفون القابل للطي بحلول نهاية عام 2022 أو في عام 2023.
المصدر: اليوم السابع
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