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تكنولوجيا وعلوم
سيارة الأحلام... تسير لأشهر من دون وقود أو شحن كهربائي!
Lebanon 24
12-02-2022
|
08:00
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نحن على مشارف عصر جديد كلياً في عالم السيارات، عصر منخفض أو خالي تماماً من انبعاثات العادم الكربونية مع تسارع شركات السيارات لتطوير محركات بيئية متنوعة تعتمد على الكهرباء والهيدروجين، وأحياناً الطاقة الشمسية!
من أبرز السيارات القادمة المبنية بشكل رئيسي على استخدام الطاقة الشمسية هي سيارة “لايتيير وان” الجديدة من صنع شركة “لايتيير” الهولندية، والمزودة بألواح شمسية تغطي مساحة 5 متر من سطح السيارة، مع دعم الألواح بزجاج حماية قوي “لدرجة أن رجل بالغ إذا مشى عليهم لن يسبب خدوش او تجاويف”.
(موقع المربع نت)
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