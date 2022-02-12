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تكنولوجيا وعلوم
تحذير من أبل.. أنتم تشحنون آيفون بشكل خاطئ
Lebanon 24
12-02-2022
|
11:00
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أصبحت عملية شحن هاتف آيفون بالنسبة إلى كثيرين كابوسا، فالبطارية سرعان ما تنفذ، لذلك تراهم يقفزون بين الحين والآخر إلى نقطة الكهرباء لإمداد الهاتف بالطاقة.
وربما يجبر عمر البطارية المستخدمين على حمل الشاحن معهم، متى غادروا المنزل وفي حال لم ترغب في ذلك، فعلى المستخدم الاستسلام لحقيقة وجود هاتف "ميت" لساعات.
وإزاء الشكاوى المتكررة من مستخدمي هواتف آيفون بشأن هذه المشكلة، قدمت شركة أبل سلسلة نصائح تساعد في حل المشكلة، بحسب صيحفة "نيويورك بوست" الأميركية.
وقالت أبل إن أداء البطاريات يتراجع بمرور الوقت، لكن يمكن تمديد عمر هذه البطارية عبر اتباع الخطوات التالية:
انزع غلاف الآيفون: إن البعض يعمدون إلى شحن هاتف آيفون وهو لا يزال في غلافه أو محفظته الواقية من الانكسار.
ورغم أن الغلاف يحمي الهاتف من الكسور ، إلا أنه يولد حرارة زائدة، بما يؤثر على قدرة البطارية، لذلك ينصح بنزع الغلاف.
تجنب الحرارة الشديدة: إن واحدة من أفضل النصائح لحماية بطارية آيفون من الخراب هو زيادة عمرها الافتراضي لأقصى حد.
ويمكن أن تؤدي الحرارة الشديدة إلى إحداث مشكلات كبيرة في الهواتف، ومن ضمنها هواتف آيفون، وتنصح أبل بإبعاد هواتف آيفون عن الحرارة الشديدة سواء أكانت منخفضة أو مرتفعة، التي تقلص من عمر البطارية.
لا تغفل وضع الطاقة المنخفضة: إن هذة الميزة ستوقف بعض الخدمات المتعطشة للطاقة على هاتفك.
وتقول أبل إنه عند تشغيل وضع الطاقة المنخفضة، فهذا يعني أن هاتفك سيعمل لفترة أطول قبل أن تحتاج إلى شحنه مرة أرى، ولكن قد تستغرق بعض الميزات وقتا أطول.
وقد لا تعمل بعض المهام حتى تقوم بإيقاف تشغيل وضع الطاقة المنخفضة.
لا تفوت السطوع التلقائي: كلما كانت شاشة هاتفك أكثر سطوعا، زادت سرعة استهلاك البطارية.
ويمكن حل هذه المشكلة، عبر تشغيل ميزة السطوع التلقائي التي ستنظم سطوع الشاشة بناءً على الإضاءة المحيطة بك.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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