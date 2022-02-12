اكتشاف كوكب.. الأخف على الإطلاق يدور حول أقرب نجم لشمسنا

تمكن فريق من علماء الفلك من اكتشاف دليل على وجود كوكب آخر يدور حول كوكب "بروكسيما سنتوري"، وذلك باستخدام التلسكوب الكبير جدا التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي (ESO's VLT) في تشيلي.

ويعتبر "بروكسيما سنتوري" أو "القنطور الأقرب" (Proxima Centauri)، أقرب نجم إلى نظامنا الشمسي. وهذا الكوكب المرشح هو ثالث اكتشاف في النظام وأخف كوكب اكتشف حتى الآن يدور حول هذا النجم.



ويقع "بروكسيما سنتوري" وهو أقرب نجم إلى الشمس، على بعد ما يزيد قليلا عن أربع سنوات ضوئية، وفقا للبيانات العلمية. ويبعد الكوكب المكتشف حديثا نحو 2.5 مليون ميل (4 ملايين كيلومتر) عن "بروكسيما سنتوري"، أي أقل من عُشر مسافة عطارد عن شمسنا.

والكوكب المكتشف حديثا، المسمى "بروكسيما دي" (Proxima d)، يدور حول "بروكسيما سنتوري" على مسافة نحو أربعة ملايين كيلومتر، أي أقل من عُشر مسافة عطارد من الشمس. ويدور حول النجم والمنطقة الصالحة للسكن، المنطقة المحيطة بالنجم حيث يمكن أن توجد المياه السائلة على سطح كوكب، ويستغرق الأمر خمسة أيام فقط لإكمال مدار واحد حول "بروكسيما سنتوري". وتبلغ مساحة الكوكب المكتشف ربع كتلة الأرض فقط، ويُعد أحد أخف الكواكب الخارجية التي عثر عليها على الإطلاق، بحسب جواو فاريا، الباحث في Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço بالبرتغال، والمؤلف الرئيسي للدراسة التي نُشرت مؤخرا في مجلة Astronomy & Astrophysics.ويقع "بروكسيما سنتوري" وهو أقرب نجم إلى الشمس، على بعد ما يزيد قليلا عن أربع سنوات ضوئية، وفقا للبيانات العلمية. ويبعد الكوكب المكتشف حديثا نحو 2.5 مليون ميل (4 ملايين كيلومتر) عن "بروكسيما سنتوري"، أي أقل من عُشر مسافة عطارد عن شمسنا.والكوكب المكتشف حديثا، المسمى "بروكسيما دي" (Proxima d)، يدور حول "بروكسيما سنتوري" على مسافة نحو أربعة ملايين كيلومتر، أي أقل من عُشر مسافة عطارد من الشمس. ويدور حول النجم والمنطقة الصالحة للسكن، المنطقة المحيطة بالنجم حيث يمكن أن توجد المياه السائلة على سطح كوكب، ويستغرق الأمر خمسة أيام فقط لإكمال مدار واحد حول "بروكسيما سنتوري".