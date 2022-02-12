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تكنولوجيا وعلوم
اكتشاف كوكب.. الأخف على الإطلاق يدور حول أقرب نجم لشمسنا
Lebanon 24
12-02-2022
|
16:00
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تمكن فريق من علماء الفلك من اكتشاف دليل على وجود كوكب آخر يدور حول كوكب "بروكسيما سنتوري"، وذلك باستخدام التلسكوب الكبير جدا التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي (ESO's VLT) في تشيلي.
ويعتبر "بروكسيما سنتوري" أو "القنطور الأقرب" (Proxima Centauri)، أقرب نجم إلى نظامنا الشمسي. وهذا الكوكب المرشح هو ثالث اكتشاف في النظام وأخف كوكب اكتشف حتى الآن يدور حول هذا النجم.
وتبلغ مساحة الكوكب المكتشف ربع كتلة الأرض فقط، ويُعد أحد أخف الكواكب الخارجية التي عثر عليها على الإطلاق، بحسب جواو فاريا، الباحث في Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço بالبرتغال، والمؤلف الرئيسي للدراسة التي نُشرت مؤخرا في مجلة Astronomy & Astrophysics.
ويقع "بروكسيما سنتوري" وهو أقرب نجم إلى الشمس، على بعد ما يزيد قليلا عن أربع سنوات ضوئية، وفقا للبيانات العلمية. ويبعد الكوكب المكتشف حديثا نحو 2.5 مليون ميل (4 ملايين كيلومتر) عن "بروكسيما سنتوري"، أي أقل من عُشر مسافة عطارد عن شمسنا.
والكوكب المكتشف حديثا، المسمى "بروكسيما دي" (Proxima d)، يدور حول "بروكسيما سنتوري" على مسافة نحو أربعة ملايين كيلومتر، أي أقل من عُشر مسافة عطارد من الشمس. ويدور حول النجم والمنطقة الصالحة للسكن، المنطقة المحيطة بالنجم حيث يمكن أن توجد المياه السائلة على سطح كوكب، ويستغرق الأمر خمسة أيام فقط لإكمال مدار واحد حول "بروكسيما سنتوري".
ومن المعروف بالفعل أن النجم يستضيف كوكبين آخرين: "بروكسيما بي" Proxima b، وهو كوكب له كتلة مماثلة لتلك الموجودة في الأرض ويدور حول النجم كل 11 يوما ويقع داخل المنطقة الصالحة للسكن، و"بروكسيما سي" Proxima c، والذي يكمل مداره حول النجم كل خمس سنوات.
واكتشف "بروكسيما بي" (Proxima b) قبل بضع سنوات باستخدام أداة HARPS على تلسكوب المرصد الأوروبي الجنوبي، البالغ طوله 3.6 متر.
ووقع تأكيد الاكتشاف في عام 2020 عندما لاحظ العلماء نظام "بروكسيما" بأداة جديدة على التلسكوب الكبير جدا التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي (ESO's VLT)، ذات الدقة الأكبر، والتي يطلق عليها اسم ESPRESSO.
وخلال ملاحظات التلسكوب الكبير جدا (VLT) والأحدث، اكتشف علماء الفلك التلميحات الأولى لإشارة تقابل جسما مداره خمسة أيام.
ويُعد "بروكسيما دي" (Proxima d)، الذي يبلغ ربع كتلة الأرض فقط، أخف كوكب خارج المجموعة الشمسية تم قياسه على الإطلاق باستخدام تقنية السرعة الشعاعية، متجاوزا كوكبا اكتشف مؤخرا في نظام الكواكب L 98-59.
ويشار إلى أن تأثير جاذبية "بروكسيما دي" صغير جدا لدرجة أنه يتسبب فقط في تحرك "بروكسيما سنتوري" ذهابا وإيابا بسرعة تقدر بنحو 40 سم في الثانية (1.44 كيلومتر في الساعة).
المصدر: العربية
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