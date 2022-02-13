احذروا... هذا التطبيق قد يتسبب في سرقة كل أموالكم!

نبّه خبراء أمنيون إلى حملة برمجيات خبيثة جديدة تستهدف مستخدمي "أندرويد" في الولايات المتحدة وأوروبا، لقرصنة بياناتهم الشخصية وحساباتهم المصرفية.

وقال الخبراء إن المحتالين يتظاهرون بأنهم شركة DHL العملاقة للتوصيل، عبر رسالة نصية يرسلونها إلى الضحايا مع رابط يطلب منهم تنزيل تطبيق مزيف للشركة متوافق مع "أندرويد"، وفقا لموقع "إكسبريس" البريطاني.

وبمجرد التثبيت، يكون التطبيق الضار قادرا على سرقة تفاصيل تسجيل الدخول لأي منصة مصرفية تقريبا بعد تقديم نماذج تسجيل دخول مزيفة لمستخدمي "أندرويد" لسرقة بيانات الاعتماد المهمة.

وإذا حصل المحتالون على معلومات تسجيل الدخول للخدمات المصرفية عبر الإنترنت، فسيكونون قادرين على إفراغ الحسابات المصرفية لأي مستخدم "أندرويد" مستهدف.

وطالب الخبراء مستخدمي "أندرويد" بضرورة اليقظة والانتباه لجميع الرسائل النصية التي تصل إليهم.