تكنولوجيا وعلوم

‏"غوغل" تبتكر مصباحا ذكيا بخصائص مميزة ليس مطروحا للبيع

Lebanon 24
14-02-2022 | 23:00
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كشف أحد موظفي شركة "غوغل" الأميركية عن تصميمها لمصباح ذكي، لكنه أشار إلى أنه "لن يكون ‏معروضا خارج حدودها"، لكونه مخصصا لموظفيها فقط.‏
ونشر المصمم في "غوغل"، بن غولد، عبر حسابه على "تويتر" صور المصباح الذكي، الذي يحمل اسم "دي-لايت".
ويتميز المصباح فائق الحداثة بقاعدة دائرية وعمود رفيع يحتوي على ضوء أسطواني، ولونه أبيض ساطع يجعله يبدو وكأنه أحد ديكورات متاجر شركة "أبل".
ويساعد مصباح "دي-لايت" على تحريك الضوء إلى مواضع مختلفة، مما يتيح لمستخدمه توجيه الضوء لأسفل باتجاه المكتب أو على وجهه أثناء إجراء مكالمات الفيديو، كما يصاحبه العديد من إعدادات الإضاءة المسبقة، فضلا عن القدرة على تغيير درجة حرارة الضوء، وفقا لموقع "9to5google".
كما أن المصباح الذكي يملك القدرة على الاتصال بالإنترنت تتيح له الحصول على تحديثات أولا بأول، فضلا عن أنه يتلقى دعما من "مساعد غوغل"، ولأنه مخصص لموظفي الشركة، فقد تم ختم كل نسخة منه بعبارة " مرحبا يا موظف غوغل" على علامته.
وأشار بن غولد إلى أن الموظفين الموجودين داخل أمريكا يمكنهم طلب مصباح "دي-لايت" الذكي مجانا من خلال الشركة، كجزء من جهودها لتحسين تجربة العمل من المنزل، وسط انتشار وباء "كورونا" المستجد، واستمرار عدم إلزام موظفيها بالعودة للعمل من المكتب.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تصنع فيها شركة "غوغل" منتجا لموظفيها فقط، ففي عام 2017 طورت زوجا من سماعات الرأس فوق الأذن التي تحمل علامتها التجارية للعاملين بها.

المصدر: سبوتنيك
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