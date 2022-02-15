16
o
بيروت
19
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
بخطوة جديدة... طائرات "درون" تزرع ملايين الأشجار من الجو
Lebanon 24
15-02-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصبح تراجع كمية ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي إحدى المعارك الرئيسية لمعالجة تغير المناخ، وتقليل الاحتباس الحراري الناجم عن الغازات الدفيئة، تبقى الأشجار طريقة طبيعية لعزل الكربون، من خلال عملية التمثيل الضوئي، ومع ذلك، فإن العقبة الرئيسية تكمن في زراعة ما يكفي من الأشجار على مدى فترة زمنية قصيرة في مناطق قد يكون الوصول إليها صعبا وبالتالي مكلفا.
ووفقا لموقع "يورو نيوز"، يوصي البروفيسور آندي بيتمان، عالم تغير المناخ بجامعة نيو ساوث ويلز، بضرورة التحرك بسرعة، مضيفا: "إن حجم المشكلة التي تواجهنا حاليا مثير للغاية كما أنه مرهق للغاية أيضا وسوف يتطلب الأمر كل براعة جنسنا للتعامل مع هذه المشكلة، ويزداد حجم المشكلة سوءًا لأننا لا نخفض بشدة من الانبعاثات. لذلك فإن الخطوة الأولى لحل المشكلة بسيطة حقا: عليك خفض الانبعاثات بعمق حقا، وبسرعة والسبب في ضرورة القيام بذلك بسرعة هو أننا لم نقم بذلك على مدار الثلاثين عامًا الماضية".
تقوم إحدى شركات التكنولوجيا الحيوية بتجربة طرق لتسريع عملية غرس الأشجار بشكل كبير حيث تعاون مهندسوها وعلماء الأحياء لإنشاء طائرات جديدة بدون طيار ونوع جديد من الكبسولات العضوية التي ستسمح لهم بزراعة الأشجار في جزء صغير من الوقت الذي تستغرقه عادة.
تستخدم الطائرات بدون طيار لرسم خريطة للأرض، كما أنها توفر المعلومات الضرورية حول صحة النبات الموجودة وتحدد أنواعا نباتية معينة، ويعتبر استخدام الطائرات بدون طيار لنشر قرون البذور أقل تكلفة لأنه يستخدم عمالة أقل، ويمكن أيضا أن تغطي الآلات الطائرة التي يتم التحكم فيها عن بُعد مساحة أكبر بكثير وبشكل أسرع، ولا تلتقط الأشجار المزروعة حديثا الكربون فحسب، فهي أيضا أكثر تكيفا ومرونة مع التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية.
تستخدم الطائرات بدون طيار لرسم خريطة للأرض، كما أنها توفر المعلومات الضرورية حول صحة النبات الموجودة وتحدد أنواعا نباتية معينة، وتؤكد الشركة أن عينات التربة يتم تحليلها بحثا عن العناصر الغذائية والمعادن والعناصر الأخرى بحيث يمكن بعد ذلك تصنيع قرون بذور الكربون الخاص بالتربة.
المصدر: اليوم السابع
الأكثر قراءة
لافتةٌ غريبة تظهرُ فوق متجر في صيدا وتثيرُ ضجّة.. ما قصتها؟
Lebanon 24
لافتةٌ غريبة تظهرُ فوق متجر في صيدا وتثيرُ ضجّة.. ما قصتها؟
11:25 | 2022-02-14
14/02/2022 11:25:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة يكشف.. الكهرباء في لبنان ستصبح 24/24 في هذا الموعد!
Lebanon 24
وزير الطاقة يكشف.. الكهرباء في لبنان ستصبح 24/24 في هذا الموعد!
13:53 | 2022-02-14
14/02/2022 01:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الكهرباء يهمّ اللبنانيين.. إليكم البُشرى السارّة
Lebanon 24
خبرٌ عن الكهرباء يهمّ اللبنانيين.. إليكم البُشرى السارّة
11:35 | 2022-02-14
14/02/2022 11:35:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو للحظات الأولى بعد اغتيال الحريري عام 2005.. المشهدُ مبكٍ في بيروت!
Lebanon 24
فيديو للحظات الأولى بعد اغتيال الحريري عام 2005.. المشهدُ مبكٍ في بيروت!
14:18 | 2022-02-14
14/02/2022 02:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الضائقة الماليّة تطالُ حزبًا سياسيًا. هذا ما فعله!
Lebanon 24
الضائقة الماليّة تطالُ حزبًا سياسيًا. هذا ما فعله!
06:45 | 2022-02-14
14/02/2022 06:45:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
02:00 | 2022-02-15
وُصفت بـ"الشريرة"... رصد أعلى موجة في العالم بارتفع 58 قدما
23:00 | 2022-02-14
"غوغل" تبتكر مصباحا ذكيا بخصائص مميزة ليس مطروحا للبيع
16:00 | 2022-02-14
بسبب تهديدات خطيرة... تحذير بضرورة تحديث هواتف "أندرويد" الآن!
14:00 | 2022-02-14
التكنولوجيا... هل تؤثر على نظام الرعاية الصحية
12:00 | 2022-02-14
ادمان الهواتف الذكية... هكذا ينتشر بين الدول
10:00 | 2022-02-14
هذه أقدم جبال العالم... تعرفوا عليها
فيديو
نفوق مئات الطيور خلال تحليقها فجأة! (فيديو)
Lebanon 24
نفوق مئات الطيور خلال تحليقها فجأة! (فيديو)
07:16 | 2022-02-14
15/02/2022 13:04:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة "مرعبة" على متن طائرة.. هذا ما اكتشفه المسافرون (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة "مرعبة" على متن طائرة.. هذا ما اكتشفه المسافرون (فيديو)
03:15 | 2022-02-14
15/02/2022 13:04:23
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل فنان عربي شهير الى المستشفى بعد انهياره على الهواء! (فيديو)
Lebanon 24
نقل فنان عربي شهير الى المستشفى بعد انهياره على الهواء! (فيديو)
05:00 | 2022-02-13
15/02/2022 13:04:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact