"تيك توك" تحذف أكثر من 91 مليون فيديو خلال عام 2021... هذا ما تضمنته

أعلنت تيك توك - منصة الفيديو القصيرة الرائدة في العالم- إطلاق عدد من التحديثات الخاصة بإرشادات المجتمع والتي من شأنها دعم وتحسين أمن وسلامة المنصة والمستخدمين، يأتي ذلك فى إطار التقدم الهائل الذي أحرزته المنصة لتحسين سياساتها من حيث الكفاءة والسرعة والملائمة.وستتخذ منصة تيك توك تدابير صارمة ضد المحتوى والحسابات التي تخرق إرشادات المجتمع أو شروط الخدمة والإعلان عن تلك الإجراءات بصورة دورية مما يعكس حرص المنصة على تحمل المسؤولية أمام مستخدميها لكسب ثقتهم والحفاظ على مصداقيتها.وتقوم هذه التحديثات بتحديد أنواع السلوكيات والمحتوى الذي سيتم حذفه من المنصة أو وضعه كمحتوى غير موصى به في قائمة الفيديوهات المقترحة لك. وعلى مدار الأسابيع القادمة، سيتم إرسال إشعار لكل عضو على تيك توك لقراءة الإرشادات المحدثة عند فتح التطبيق.وفي هذا الإطار، ستقوم المنصة بحذف الفيديوهات التي تروج لأنظمة غذائية غير متوازنة وذلك بالتعاون مع عدد من كبار الاستشاريين والباحثين والأطباء المعنين بهذا الأمر. وتأتي هذه الخطوة بهدف التعريف بالمزيد من الأعراض والتى قد تعبر عن مشكلة محتملة مثل الإفراط فى التمارين الرياضية والصيام المتقطع حيث يكون من الصعب معرفة ورصد مثل هذه الحالات إلا أن تيك توك تقوم بشكل مستمر بتدريب فريقها لرصد مثل هذا النوع من المحتوى.كما ستقوم تيك توك بدعم سياساتها لتشمل حظر الدخول غير المصرح به إلى المنصة أو المحتوى، والحسابات، والأنظمة، والبيانات، وحظر استخدام المنصة فى ارتكاب أى نشاط إجرامي وذلك بهدف حماية أمن وسلامة وموثوقية منصتها. وبالإضافة إلى توعية المجتمع بوسائل اكتشاف الأنشطة المشبوهة وتجنبها والإبلاغ عنها. وستقوم تيك توك بافتتاح عددًا من المراكز المتخصصة في رصد والتعامل مع الحوادث الإلكترونية في كل من واشنطن، ودبلن، وسنغافورة هذا العام.كما سيقوم مركز الدمج بمنصة تيك توك “Fusion Center” بإتاحة نظم مراقبة المخاطر وجمع المعلومات على مدار الساعة وفى كافة المناطق، حيث تواصل المنصة العمل عن كثب مع أبرز الخبراء فى هذا المجال لاختبار نقاط الدفاع لديها وتعزيزها. ويمكن لمستخدمى المنصة الحصول على المزيد من المعلومات حول الفئات المختلفة للمحتوى الذى يتم وضعه ضمن القائمة الغير موصى بها فى قائمة الفيديوهات المقترحة “For You feeds”.وتقوم ارشادات المجتمع الجديدة بمنصة تيك توك بالجمع بين التكنولوجيا المبتكرة وآراء المستخدمين لمعرفة ومراجعة المحتوى الذي يخالف تلك الإرشادات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيث يتم تطبيق تلك الارشادات على كافة المستخدمين والمحتوى على المنصة بما يتناسب مع الجمهور العام بدءًا من المراهقين وصولاً للأجداد.من ناحية أخرى وانطلاقًا من التزامها ومسئوليتها تجاه المجتمع، تصدر تيك توك تقارير الشفافية الخاصة بتنفيذ إرشادات المجتمع كل ثلاثة أشهر من منطلق مسؤوليتها أمام المجتمع والمنظمات غير الحكومية وغيرها. وقد أظهر أحدث تقرير لها والذي صدر اليوم عن الربع الثالث لعام 2021 حذف نحو 91 مليون مقطع فيديو مخالف خلال تلك الفترة، بما يمثل حوالى 1٪ من جميع مقاطع الفيديو التى تم تحميلها، ومن بين هذه المقاطع الفيديو تم حذف 95٪ منها قبل أن يتم الإبلاغ عنها من قبل المستخدمين، و88٪ قبل أن يتلقى الفيديو أى مشاهدات و93٪ فى غضون 24 ساعة من نشره.