عطل يصيب موقع "يوتيوب"

أكدت بوابة "داون ديتيكتر" العالمية، والتي تراقب حالات فشل وانقطاع موارد الإنترنت الشائعة، أن عددا من مستخدمي "يوتيوب" للفيديوهات القصيرة أبلغوا عن عطل أصاب الموقع.





وأضافت: "18% من المستخدمين عانوا من مشاكل تتعلق بالتطبيق". وأشارت البوابة، إلى أن "58% من المستخدمين واجهوا صعوبة في مشاهدة مقاطع الفيديو، بينما أشار 23% آخرون إلى وجود مشاكل في الموقع ذاته".وأضافت: "18% من المستخدمين عانوا من مشاكل تتعلق بالتطبيق".