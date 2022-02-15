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تكنولوجيا وعلوم
"Great Wall" تُروّج لسيارة قوية وعصريّة... تعرفوا إلى "King Kong" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
15-02-2022
|
14:00
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بدأت Great Wall بالترويج لسيارات Poer الجديدة التي يعتقد العديد من الخبراء أنها ستكون منافسة لمركبات Hilux الجديدة من تويوتا.
وتختلف سيارات King Kong الجديدة عن مركبات Poer التي طرحت العام الماضي بهياكل أكبر ذات ملامح توحي بالقوة، وجهزت بمصابيح متطورة تعمل بتقنيات LED الحديثة لتوفير إضاءة ممتازة.
وحصلت هذه السيارات على إطارات حماية متينة تحيط بممتصات الصدمات وحجرات العجلات، وجاءت بهياكل بطول 539 و563 سم، أما قمرتها من الداخل فزينت بعناصر من الخشب وأفخم أنواع الجلود، كما زودت بصفين من المقاعد التي تتسع لخمسة ركاب، وحصلت المقاعد على أنظمة تدفئة وتبريد، أما واجهات القيادة فيها فجهزت بأحدث أنظمة الصوت والمولتيميديا وشاشات لمسية يمكن من خلالها التحكم بخصائص المركبة وإدارة أنظمة تحديد المواقع ومراقبة محيط السيارة عبر الكاميرات.
وزودت المركبات بأنظمة لتوزيع إشارات الـ Wi-Fi على الأجهزة الذكية، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات.
وستطرحها Great Wall بمحركات ديزل توربينية بسعة 2.0 ليتر وعزم 163 حصانا، ومحركات بنزين توربينية بعزم 190 حصانا، وعلب سرعة يدوية بست سرعات وعلب أوتوماتيكية بثماني سرعات.
المصدر: روسيا اليوم
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