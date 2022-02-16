لمغازلة الحبيب... علماء يطورون صوتًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي

طور خبراء برنامج ذكاء اصطناعي جديد يمكنه محاكاة أنماط الكلام المبهجة والتي تستخدم عادة في المغازلة، مثل التنهدات والأنفاس، حيث تنتج شركة Sonantic، ومقرها لندن بإنجلترا، أصواتًا معبرة من الذكاء الاصطناعي لمجموعة من الاستخدامات، بما في ذلك أفلام هوليوود وألعاب الكمبيوتر، وذلك لخلق نوع من الاتصال العاطفي.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أصدر الخبراء مقطعا بوجه ممثلة لكن بصوت الذكاء الاصطناعي، مصمم لإثبات أنه من الممكن إنشاء لقاءات رومانسية شديدة الواقعية.كما أنه أثناء تطوير الذكاء الاصطناعي اكتشف الفريق أيضًا بعض الأسرار التي يمكن للبشر استخدامها للتعبير عن المزيد من الرومانسية والمغازلة، بما في ذلك الابتسام برفق عند التحدث، والحفاظ على وتيرة هادئة ومتسقة.ويمكن للنماذج الصوتية التي تم إنشاؤها بواسطة Sonantic أن تعبر بالفعل عن السعادة والحزن، لكنها تتطلب أسلوبًا دقيقًا، غير ممكن بلغة بسيطة، بالإضافة إلى كونه غزليًا، فقد طور الفريق أنماطًا خجولة ومثيرة للإعجاب في الكلام، لإضفاء طابع أكثر واقعية على الشخصيات.بينما يتميز الفيديو الجديد بممثلة حقيقية، يتم إنشاء الصوت بشكل مصطنع بالكامل لها، حيث يقرأ صوت الذكاء الاصطناعي مونولوج عن الحب.واختار العلماء نجمة لتقودك إلى الاعتقاد بأن الممثلة التي ظهرت في الفيديو هي التي تقرأ التعليق الصوتي أيضًا، لكنها تكشف أن ما تسمعه لم يقله إنسان أبدًا، "لقد تم إنشاؤه بواسطة جهاز كمبيوتر".وأظهر البرنامج كيف يمكن للذكاء الاصطناعي الواقعي أن يحاكي أنماط الكلام البشرى، ولقد تمكن من تحقيق صوت غزلي واقعى بفضل الأصوات غير اللفظية، مثل الضحك والتنفس والبكاء والسخرية.