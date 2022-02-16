تكنولوجيا وعلوم

غوغل تحذر من ثغرة أمنية عالية الخطورة تهدد بياناتك... تعرف اليها!

Lebanon 24
16-02-2022 | 08:00
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حذر محرك البحث الأشهر، غوغل، مستخدمي متصفح «كروم» في جميع أنحاء العالم، من ثغرات أمنية حديثة، وتنصحهم بضرورة التحديث؛ حتى لا يصبحون هدفًا لهجوم إلكتروني محتمل.

ووفقا لـ بيان أصدرته شركة التكنولوجيا العملاقة في الولايات المتحدة، أفادت بأنها أصدرت تصحيحًا طارئًا لخدمة متصفح “غوغل كروم”.

وكشف البيان عن أن غوغل عالجت 11 ثغرة أمنيه خطيرة، لو تركت مكشوفة يمكن لمجرمي الإنترنت استغلالها، وفقا لصحيفة «ذا صن» البريطانية.

وأكدت أن إحدى الثغرات تسمى “CVE-2022-0609” منتشرة للغاية في أماكن كثيرة داخل وخارج متصفح "كروم".

وحذرت من أن الهاكرز الخطرين على دراية بالخلل، ويستغلون تلك الثغرات في شن هجمات على بيانات المستخدمين.

وصنف خبراء غوغل، الثغرات الأمنية بانها “عالية الخطورة”  تقوي سيطرة المهاجم على جهاز الحاسوب المستهدف بسهولة.

وحددت “غوغل” 6 ثغرات أمنية أخرى، جرى إصلاحها في هذا التحديث على أنها ذات خطورة عالية، بينما وضعت علامة على ثغرة واحدة “متوسطة”، وتظل شدة الثلاثة المتبقية صعبة حتى الآن.
المصدر: صدى البلد
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