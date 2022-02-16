"Infinix" تكشف عن أحد أفضل هواتف "أندرويد"... هذه مواصفاته (فيديو)

كشفت Infinix عن مواصفات هاتفها الأحدث الذي صمم ليعمل مع شبكات 5G، ويضاهي بتقنياته أفضل هواتف أندرويد المطروحة حاليا.ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء و الغبار بأبعاد (168.7/76.5/8.8) ملم، وزنه 199 غ، ومحمي بطبقات من البلاستيك المتين والزجاج المضاد للصدمات والخدوش.وحصل على شاشة بمقاس 6.78 إنش، ترددها 120 هيرتزا، دقتها (2460/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 500 شمعة/م تقريبا.ويضمن الأداء الممتاز له معالج MediaTek Dimensity 900 5G الحديث، ومعالج رسوميات Mali-G68 MC4، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (48+13+2) ميغابيكسل، فيها عدسة telephoto بفتحة f/2.5، والكاميرا الأمامية له أتت بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.وجهّز الهاتف بنظام تشغيل "أندرويد-11" قابل للتحديث، وبمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا.