12
o
بيروت
13
o
طرابلس
9
o
صور
13
o
جبيل
11
o
صيدا
14
o
جونية
6
o
النبطية
4
o
زحلة
6
o
بعلبك
12
o
بشري
12
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
"سناب شات" يمنح المستخدمين فرصة لجني الأرباح عبر التطبيق
Lebanon 24
16-02-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن القائمون على تطبيق "سناب شات" الشهير عن إدخال تعديلات جديدة على التطبيق ستسمح لفئات معينة من المستخدمين من جني عائدات مادية.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن القائمين على "سناب شات"بدأوا باختبار ميزة جديدة في التطبيق ستمكن المستخدمين اللذين ينتمون إلى فئة Snap Stars من استغلال ميزة القصص لديهم لبث الدعايات التجارية.
وأشارت الشركة المسؤولة عن التطبيق إلى أن الميزة ستختبر حاليا عند عدد معين من المستخدمين في الولايات المتحدة، وستطلق لشريحة أوسع في الأشهر القادمة، وعند ظهور الإعلانات في "قصص" المستخدمين ستشاركهم الأرباح التي تجنيها من تلك الإعلانانات، وستوزع نسب الأرباح عليهم تبعا لعدد المتابعين لديهم، وتبعا لعدة مقاييس تراعي عدد مرات النشر وعدد مرات المشاركة لتلك "القصص".
وكانت "سناب شات" قد أطلقت في وقت سابق ميزة Spotlight التي يمكن من خلالها مشاهدة أفضل اللقطات التي ينشرها أكثر من 200 مليون مستخدم آخر للتطبيق، لتعمل على غرار ميزة مشاهدة الفيديوهات العامة الموجودة في تطبيق TikTok.، ومكنت صناع المحتوى عبرها من جني الأرباح عبر الإعلانات التي تظهر في المقاطع التي ينشرونها، كما أشارت إلى أنها أنفقت 250 مليون دولار العام الماضي لتوفر لهذه الشريحة من المستخدمين فرصة لجني الأرباح.
تابع
الأكثر قراءة
استراحة موقتة للطقس.. ولكن لا تفرحوا كثيراً الأجواء الشتوية ستعود بقوة في هذا الموعد
Lebanon 24
استراحة موقتة للطقس.. ولكن لا تفرحوا كثيراً الأجواء الشتوية ستعود بقوة في هذا الموعد
00:30 | 2022-02-16
16/02/2022 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواج دام لأشهر فقط.. زينة مكي تعلن رسمياً طلاقها من الملحن الشهير: تسرعت!
Lebanon 24
بعد زواج دام لأشهر فقط.. زينة مكي تعلن رسمياً طلاقها من الملحن الشهير: تسرعت!
03:00 | 2022-02-16
16/02/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة "ثوريّة" في عرين جنبلاط.. ما يحصلُ غير مألوف!
Lebanon 24
حركة "ثوريّة" في عرين جنبلاط.. ما يحصلُ غير مألوف!
04:00 | 2022-02-16
16/02/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة لجنبلاط عن حاكم مصرف لبنان والمساعدات للجيش... هذا ما قاله
Lebanon 24
تغريدة لجنبلاط عن حاكم مصرف لبنان والمساعدات للجيش... هذا ما قاله
05:23 | 2022-02-16
16/02/2022 05:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل زفاف يتحوّل إلى مأساة... وفاة والدة العريس بين ذراعي إبنها (فيديو)
Lebanon 24
حفل زفاف يتحوّل إلى مأساة... وفاة والدة العريس بين ذراعي إبنها (فيديو)
05:51 | 2022-02-16
16/02/2022 05:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2022-02-16
رقائق ماسك لأدمغة البشر.. أول "فاجعة" خلال التجارب
14:00 | 2022-02-16
"Infinix" تكشف عن أحد أفضل هواتف "أندرويد"... هذه مواصفاته (فيديو)
11:00 | 2022-02-16
سيارة إقتصادية... "هيونداي" تطرح "Solaris" الجديدة (فيديو)
08:00 | 2022-02-16
غوغل تحذر من ثغرة أمنية عالية الخطورة تهدد بياناتك... تعرف اليها!
05:00 | 2022-02-16
لمغازلة الحبيب... علماء يطورون صوتًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي
02:00 | 2022-02-16
Private Story Like... ميزة جديدة وملفتة من انستغرام
فيديو
"Infinix" تكشف عن أحد أفضل هواتف "أندرويد"... هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
"Infinix" تكشف عن أحد أفضل هواتف "أندرويد"... هذه مواصفاته (فيديو)
14:00 | 2022-02-16
17/02/2022 06:53:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة إقتصادية... "هيونداي" تطرح "Solaris" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
سيارة إقتصادية... "هيونداي" تطرح "Solaris" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-02-16
17/02/2022 06:53:59
Lebanon 24
Lebanon 24
منازل تهدّمت وسيارات انجرفت... أمطار تُغرق شوراع البرازيل وتقتل 24 شخصا (فيديو)
Lebanon 24
منازل تهدّمت وسيارات انجرفت... أمطار تُغرق شوراع البرازيل وتقتل 24 شخصا (فيديو)
07:30 | 2022-02-16
17/02/2022 06:53:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact