شاهد أول السيارات بالتاريخ من تصميم آكبر الشركات (صور)





1- مرسيدس بنز نشر موقع "أوتو كار" تقريراً بالصور ضم معظم السيارات الأولي التي أطلقتها الشركات العالمية لصناعة السيارات منذ نهاية القرن الثامن عشر، وخلال السطور التالية نستعرض لكم هذه السيارات الكلاسيكية النادرة.1- مرسيدس بنز





في عام 1886 طرحت أول طراز من صنعها رسمياً، وكان يحمل اسم Patent Motorwagen، وكانت السيارة تتألف من 3 عجلات وتمتلك محرك ينتج قوة 0.75 حصان.



2- بيجو في عام 1886 طرحت أول طراز من صنعها رسمياً، وكان يحمل اسم Patent Motorwagen، وكانت السيارة تتألف من 3 عجلات وتمتلك محرك ينتج قوة 0.75 حصان.2- بيجو





في عام 1891 طرحت أول طراز لها، وكان مزودا بـ 4 عجلات، وصنعت الشركة منه 5 نسخ فقط.



3- فورد في عام 1891 طرحت أول طراز لها، وكان مزودا بـ 4 عجلات، وصنعت الشركة منه 5 نسخ فقط.3- فورد





في عام 1896 طرحت أول طراز لها، وكان يحمل اسم Ford Quadricycle.





4- أوبل





في عام 1899 طرحت أول طراز لها، بمحرك يعمل بقوة 3.5 حصان. في عام 1896 طرحت أول طراز لها، وكان يحمل اسم Ford Quadricycle.4- أوبلفي عام 1899 طرحت أول طراز لها، بمحرك يعمل بقوة 3.5 حصان.







في عام 1902 طرحت أول طراز لها، وكان يحمل اسم Model A، ثم قامت بتحديث الطراز في عام 1904.



6- رولز رويس





في عام 1904 طرحت أول طراز لها، وتم صنع السيارة بإشراف “هنري رويس”، والذي أصبح بعدها شريكاً لتشارلز رولز. 5- كاديلاكفي عام 1902 طرحت أول طراز لها، وكان يحمل اسم Model A، ثم قامت بتحديث الطراز في عام 1904.6- رولز رويسفي عام 1904 طرحت أول طراز لها، وتم صنع السيارة بإشراف “هنري رويس”، والذي أصبح بعدها شريكاً لتشارلز رولز.







في عام 1927 طرحت أول طراز لها، وكان يحمل اسم Dixi 3/15. 7- بي ام دبليوفي عام 1927 طرحت أول طراز لها، وكان يحمل اسم Dixi 3/15.

(موقع المربع نت)