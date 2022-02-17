تكنولوجيا وعلوم

شاهد أول السيارات بالتاريخ من تصميم آكبر الشركات (صور)

Lebanon 24
17-02-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-919379-637806762594610776.jpeg
Doc-P-919379-637806762594610776.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر موقع "أوتو كار" تقريراً بالصور ضم معظم السيارات الأولي التي أطلقتها الشركات العالمية لصناعة السيارات منذ نهاية القرن الثامن عشر، وخلال السطور التالية نستعرض لكم هذه السيارات الكلاسيكية النادرة.

1- مرسيدس بنز


في عام 1886 طرحت أول طراز من صنعها رسمياً، وكان يحمل اسم Patent Motorwagen، وكانت السيارة تتألف من 3 عجلات وتمتلك محرك ينتج قوة 0.75 حصان.

2- بيجو


في عام 1891 طرحت أول طراز لها، وكان مزودا بـ 4 عجلات، وصنعت الشركة منه 5 نسخ فقط.

3- فورد


في عام 1896 طرحت أول طراز لها، وكان يحمل اسم Ford Quadricycle.


4- أوبل


في عام 1899 طرحت أول طراز لها، بمحرك يعمل بقوة 3.5 حصان.
 
5- كاديلاك


في عام 1902 طرحت أول طراز لها، وكان يحمل اسم Model A، ثم قامت بتحديث الطراز في عام 1904.

6- رولز رويس


في عام 1904 طرحت أول طراز لها، وتم صنع السيارة بإشراف “هنري رويس”، والذي أصبح بعدها شريكاً لتشارلز رولز.
7-  بي ام دبليو


في عام 1927 طرحت أول طراز لها، وكان يحمل اسم Dixi 3/15.
 
(موقع المربع نت)
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2022-02-17
05:00 | 2022-02-17
23:00 | 2022-02-16
16:00 | 2022-02-16
14:00 | 2022-02-16
11:00 | 2022-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website