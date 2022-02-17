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تكنولوجيا وعلوم
شاهد أول السيارات بالتاريخ من تصميم آكبر الشركات (صور)
Lebanon 24
17-02-2022
|
02:00
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نشر موقع "أوتو كار" تقريراً بالصور ضم معظم السيارات الأولي التي أطلقتها الشركات العالمية لصناعة السيارات منذ نهاية القرن الثامن عشر، وخلال السطور التالية نستعرض لكم هذه السيارات الكلاسيكية النادرة.
1- مرسيدس بنز
في عام 1886 طرحت أول طراز من صنعها رسمياً، وكان يحمل اسم Patent Motorwagen، وكانت السيارة تتألف من 3 عجلات وتمتلك محرك ينتج قوة 0.75 حصان.
2- بيجو
في عام 1891 طرحت أول طراز لها، وكان مزودا بـ 4 عجلات، وصنعت الشركة منه 5 نسخ فقط.
3- فورد
في عام 1896 طرحت أول طراز لها، وكان يحمل اسم Ford Quadricycle.
4- أوبل
في عام 1899 طرحت أول طراز لها، بمحرك يعمل بقوة 3.5 حصان.
5- كاديلاك
في عام 1902 طرحت أول طراز لها، وكان يحمل اسم Model A، ثم قامت بتحديث الطراز في عام 1904.
6- رولز رويس
في عام 1904 طرحت أول طراز لها، وتم صنع السيارة بإشراف “هنري رويس”، والذي أصبح بعدها شريكاً لتشارلز رولز.
7- بي ام دبليو
في عام 1927 طرحت أول طراز لها، وكان يحمل اسم Dixi 3/15.
(موقع المربع نت)
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