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تكنولوجيا وعلوم
كويكب ضخم يقترب من الأرض هذا الأسبوع.. هل هو خطر؟
Lebanon 24
18-02-2022
|
05:00
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صخرة فضائية ضخمة ستطير فوق الأرض هذا الأسبوع وفقًا لوكالة ناسا، وهى كويكب 2022 BH7 الذى سيقترب من الأرض اليوم الجمعة ومن المتوقع أن يكون بطول مبنى إمباير ستيت وهى ناطحة سحاب فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.ولحسن الحظ إنه فى طريقه للتحليق بأمان عبر كوكبنا ولا يشكل أى تهديد للحياة على الأرض.
فى حالة حدوثها ، ستكون طائرة 2022 BH7 كبيرة بما يكفى لتدمير قارة بأكملها حسبما نمقل موقع ذى صن.
قدم مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا ملخصًا عن الصخور الفضائية فى قاعدة البيانات الخاصة بالأجسام القريبة من الأرض (NEO) على الإنترنت.
تتعقب المنصة أى شيء يمر ضمن 120 مليون ميل من الأرض، ويتتبع العلماء آلاف الأجسام القريبة من الأرض لرصد ما إذا كانت فى مسار تصادم مع كوكبنا.
إذا كانت هناك فرصة ضئيلة لتصطدم بالأرض وتتسبب فى أضرار جسيمة فى المستقبل ، فسيتم تصنيفها على أنها "خطر محتمل".
المصدر: اليوم السابع
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