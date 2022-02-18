تكنولوجيا وعلوم

المقعد بـ450 ألف دولار.. "فيرجن غالاكتيك" تعيد إتاحة التذاكر للرحلات الفضائية

Lebanon 24
18-02-2022 | 08:00
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أعادت شركة فيرجن غالاكتيك للسياحة الفضائية، التابعة لريتشارد برانسون، فتح مبيعات التذاكر قبل أولى رحلات الفضاء التجارية فى وقت لاحق من هذا العام، حيث إن التذكرة ستكلف 450 ألف دولار، بما فى ذلك إيداع 150 ألف دولار لتأمين مكان فى صف الحجز للذهاب إلى الفضاء على أساس أسبقية الحضور.
 
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تعمل الشركة من Spaceport America، وتخطط لإرسال أول عملاء يدفعون إلى الفضاء قبل نهاية هذا العام.
 
وسافر السير ريتشارد برانسون إلى الفضاء العام الماضي، كجزء من رحلة تجريبية لإظهار إقلاع الطائرة الفضائية الأفقية VSS Unity، وكان يأمل في الأصل لبدء العمليات التجارية في الربع الأول من هذا العام.
 
وكانت أعلنت الشركة أنها تدخل فترة تعزيز لإجراء ترقيات سلامة لأسطولها، وأجلت رحلة تجريبية مخططة مع القوات الجوية الإيطالية، ما أدى إلى تأخير بدء الرحلات الفضائية التجارية.
 
ويوجد حاليًا 700 رائد فضاء فى المستقبل على قائمة الانتظار للارتفاع حتى 50 ميلاً فوق الأرض، وقد انتظر بعضهم أكثر من عقد من الزمان.
 
وقال الرئيس التنفيذى مايكل كولجلازيير فى بيان: "نخطط لضم أول 1000 عميل لدينا فى بداية الخدمة التجارية فى وقت لاحق من هذا العام، ما يوفر أساسًا قويًا مع بدء عملياتنا المنتظمة وتوسيع نطاق أسطولنا".
 
جدير بالذكر أن فيرجن جالاكتيك تأسست فى عام 2004 وتستفيد من نظام الإطلاق على مرحلتين، بما فى ذلك المركبة الأم التى تنقل المركبة الفضائية إلى 50000 قدم قبل أن تنفصل، وتطلق معززات صاروخية ترسلها إلى أكثر من 50 ميلاً فوق السطح.
المصدر: اليوم السابع
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