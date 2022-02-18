تكنولوجيا وعلوم

بعد 5 أيام... عطل جديد يضرب "تويتر"‏

Lebanon 24
18-02-2022 | 11:00
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أبلغ العديد من مستخدمي موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أمس الخميس، عن وجود مشكلات به، ‏سواء نسخة سطح المكتب أو تطبيقه الذكي.‏
وأبلغ المستخدمون عن عدم تمكنهم من تحميل أي تغريدات جديدة، أو عرض الملفات الشخصية للأشخاص، كما أن الروابط توقفت عن العمل.
كما تلقى بعض المستخدمين أيضا رسائل تنص على "حدث خطأ ما"، و"حاول إعادة التحميل"، إذ يبدو أن معظم المشكلات تتعلق بالموقع الإلكتروني وليس التطبيق.

ورصد موقع "داون ديتيكتور" أكثر من 4500 تقرير انقطاع في غضون 15 دقيقة من المشكلات الناشئة.
ويأتي عطل "تويتر"، أمس الخميس، بعد مرور 5 أيام من تعرضه لعطل واسع أسفر عن شكوى بعض المستخدمين من تسجيل الخروج من حساباتهم الخاصة، وعدم تمكن البعض الآخر من إرسال التغريدات أو استردادها.
المصدر: سبوتنيك
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