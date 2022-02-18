تكنولوجيا وعلوم

هل قام أحدهم بحجبك عبر "ماسنجر"؟ تأكد بهذه الخطوات البسيطة

Lebanon 24
18-02-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-920040-637808088004958273.jpg
Doc-P-920040-637808088004958273.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من الصعب أن تتأكد إن كان أحدهم قد قام بحجبك "block" عبر ماسنجر التابع لشركة "ميتا" (فيسبوك سابقا).

ولأسباب تتعلق بالخصوصية، لا يُعلِم التطبيق المستخدم إن قام شخص بحجبه من عدمه، ولكن هناك طريقة لتدرك ذلك من خلال مؤشرات قد يمنحها ماسنجر بكيفية تعامله مع الرسائل إلى المستخدم الذي قد يرادوك الشك أنه قام بحجبك.

التأكد من هذا قد يكون صعبا بالأخص وأن حجب مستخدم لآخر عبر ماسنجر لا يعني بالضرورة أنه قام بحجبه عن فيسبوك.  

هناك أربع طرق للرسائل النصية تتيح للمستخدم أن يتتبع ما حصل سواء أرسل رسالته عبر التطبيق أو من خلال متصفح الإنترنت: 

الدائرة الفارغة: إن ظهرت دائرة فارغة تحت رسالتك النصية فإن ذلك يعني أنك لا تملك اتصالا بالإنترنت، وأن النص لم يتم إرساله. 
 
 
دائرة بيضاء بعلامة "✓": هذا يعني أن رسالتك قد أرسلت، إلا أنها لم تصل المستقبل، الذي قد لا يكون متصلا بالإنترنت. 
 
 
دائرة زرقاء بعلامة "✓": تعني أن رسالتك وصلت المستقبل. 
 
 
دائرة بصورة المستقبِل: هذا يعني أن رسالتك تمت قراءتها. 
 
 
وإن اتصل المستقبل بالإنترنت يجدر بالدائرة أن تصبح زرقاء وأن يستلمها، وعند قرائتها ستتغير الدائرة لتظهر صورة المستخدم. 

وإن أرسلت رسالة وظهر لك أنها لم تصل المستقبل، فإن هذا يعني أمرا من اثنين: إما أن المستقبل لم يدخل في حسابه بعد بفيسبوك، أو أنه قام بحجبك عبر ماسنجر. 

وقد يصعب التحقق من الفرق بين هذين الأمرين، لكن إن رأيت أن المستخدم يتفاعل عبر حسابه بفيسبوك بالتعليق على منشورات أخرى أو بالنشر عبر حسابه ، فإن هذا يعني أنه قد دخل إلى حسابه، وإن لم تتغير الدائرة البيضاء بعد لتصبح زرقاء، نأسف لإخبارك أنه على الأرجح قام بحجبك. 
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2022-02-18
11:00 | 2022-02-18
08:00 | 2022-02-18
05:00 | 2022-02-18
02:00 | 2022-02-18
23:00 | 2022-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website