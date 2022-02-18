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تكنولوجيا وعلوم
ديزني تخطو نحو "الكون الافتراضي"
Lebanon 24
18-02-2022
|
23:00
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عينت "ديزني"، مديرا لقسم تخطيط استراتيجيتها المتعلقة بالدخول إلى "ميتافيرز"، أي "الكون الافتراضي"، بحسب مذكرة أرسلها الرئيس التنفيذي، بوب تشابيك، للموظفين، وفقا لما نقلتها "رويترز" و"سي أن بي سي".
وأعلنت الشركة أن مايك وايت، الذي تولى إدارة قسم تجارب العملاء والمنصات، سيصبح الرئيس المقبل للتجربة التي يعتقد أنها تحمل مستقبل رواية الحكايات.
وقال تشابيك في المذكرة التي شاركتها "ديزني" مع موقع "ذا فيرج" المتخصص بأخبار التكنولوجيا: "على مدى 100 عام، قامت شركتنا بتحديد وإعادة تعريف الترفيه، من خلال دمج التكنولوجيا بقصصنا وجلبها للحياة بأساليب عميقة ومؤثرة".
وأضاف "اليوم، نملك الفرصة لنتصل بتلك الأكوان وخلق نموذج جديد لما يمكن لجمهورنا تجربته للانخراط بقصصنا.. هذا ما يطلق عليه اسم 'ميتافيرز'، والذي أتوقع أن يصبح الجبهة القادمة لرواية القصص بشكل عظيم والمكان الأمثل لمواكبة استراتيجياتنا الأساسية في التميز برواية القصص والابتكارات والتركيز على جمهورنا".
وكان تشابيك قد لمح في تشرين الثاني الماضي بنوايا "ديزني" في الانضمام إلى "ميتافيرز"، وأعلن عنها مجددا الأسبوع الماضي.
وذكر موقع "ذا فيرج" أن خطط واستراتيجيات الشركة لا تزال مبهمة، إلا أنه ليس من المستغرب أن تخطو الشركة نحوه بالنظر إلى تجاربها في جلب القصص الخيالية إلى أرض الواقع، من خلال حدائقها الترفيهية، أو إلى العالم الرقمي، عبر الأفلام والبرامج وألعاب الفيديو، بالإضافة إلى خدمة بث أفلامها عبر تطبيقات "ديزني بلاس".
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