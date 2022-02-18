تكنولوجيا وعلوم

ديزني تخطو نحو "الكون الافتراضي"

Lebanon 24
18-02-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-920041-637808089554054254.jpg
Doc-P-920041-637808089554054254.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عينت "ديزني"، مديرا لقسم تخطيط استراتيجيتها المتعلقة بالدخول إلى  "ميتافيرز"، أي "الكون الافتراضي"، بحسب مذكرة أرسلها الرئيس التنفيذي، بوب تشابيك، للموظفين، وفقا لما نقلتها "رويترز" و"سي أن بي سي". 

وأعلنت الشركة أن مايك وايت، الذي تولى إدارة قسم تجارب العملاء والمنصات، سيصبح الرئيس المقبل للتجربة التي يعتقد أنها تحمل مستقبل رواية الحكايات. 

وقال تشابيك في المذكرة التي شاركتها "ديزني" مع موقع "ذا فيرج" المتخصص بأخبار التكنولوجيا: "على مدى 100 عام، قامت شركتنا بتحديد وإعادة تعريف الترفيه، من خلال دمج التكنولوجيا بقصصنا وجلبها للحياة بأساليب عميقة ومؤثرة". 

وأضاف "اليوم، نملك الفرصة لنتصل بتلك الأكوان وخلق نموذج جديد لما يمكن لجمهورنا تجربته للانخراط بقصصنا.. هذا ما يطلق عليه اسم 'ميتافيرز'، والذي أتوقع أن يصبح الجبهة القادمة لرواية القصص بشكل عظيم والمكان الأمثل لمواكبة استراتيجياتنا الأساسية في التميز برواية القصص والابتكارات والتركيز على جمهورنا".

وكان تشابيك قد لمح في تشرين الثاني الماضي بنوايا "ديزني" في الانضمام إلى "ميتافيرز"، وأعلن عنها مجددا الأسبوع الماضي. 

وذكر موقع "ذا فيرج" أن خطط واستراتيجيات الشركة لا تزال مبهمة، إلا أنه ليس من المستغرب أن تخطو الشركة نحوه بالنظر إلى تجاربها في جلب القصص الخيالية إلى أرض الواقع، من خلال حدائقها الترفيهية، أو إلى العالم الرقمي، عبر الأفلام والبرامج وألعاب الفيديو، بالإضافة إلى خدمة بث أفلامها عبر تطبيقات "ديزني بلاس". 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:02 | 2022-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2022-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2022-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:14 | 2022-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2022-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2022-02-19
02:00 | 2022-02-19
16:00 | 2022-02-18
14:00 | 2022-02-18
11:00 | 2022-02-18
08:00 | 2022-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website