بهذه الطرق تجعل هاتف الأندرويد يبدو جديداً!

هل ترغب في أن تحصل على بعض النصائح الذهبية التي تجعل من هاتفك الأندرويد القديم يبدو كأنه جديد؟ إذًا أنت هنا في المكان الصحيح.في هذه القائمة من النصائح التي ستذهلك حقًا، وستلاحظ أن هناك تغيير فعليًا في هاتفك الـ Android القديم ليظهر وكأنه جديد. حتى على الجانب الجمالي للهاتف ستلاحظ فرق وتغيير عن السابق. تابع القراءة لتتعرف أكثر على هذه النصائح.قم بتحديث نظام التشغيل الخاص بككيف تجعل هاتفك يدوم لسنوات أطول وكأنك تمتلك هاتف أندرويد جديد؟ في البداية، تأكد من ترقية نظام التشغيل الخاص بك. حيث سيضمن ذلك حصولك على أحدث إصلاحات الأمان والأخطاء وسيضيف أيضًا أي ميزات جديدة مفيدة لهاتفك. إذا لم يقبل هاتفك آخر تحديث لأن الجهاز قديم، فهذه ليست نهاية العالم. ومع ذلك، إذا أصبح هاتفك قديمًا ولا يقبل أي تحديثات جديدة على الإطلاق، فقد يكون الوقت قد حان للحصول على واحد جديد. ولهذا تأكد دائمًا من تحديث هاتف الاندرويد الخاص بك إلى آخر إصدار.قم بتغيير بطارية الهاتفستلاحظ على الأرجح تراجع أداء بطارية هاتفك بعد حوالي عامين. لكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لإطالة عمر البطارية، مثل عدم شحن هاتفك كثيرًا. حيث يُعتقد أيضًا أن تمرين البطارية يساعدها على العمل بكفاءة لفترة أطول. نعني بتمرين البطارية أي استخدام البطارية أنك لا تتركها تنفد حتى تقترب من الصفر ثم تشحنها بالكامل. بل سارع لشحن البطارية كلما سنحت لك الفرصة، وذلك لأن نزول البطارية إلى حدود الصفر يعني ان عمرها ينقص بشكل سريع.لكن في حال وجدت أن بطارية هاتفك لا تقدم لك الأداء المطلوب وأصبحت تشحن الهاتف باستمرار، فلا بد من تبديلها على الفور. فهناك هواتف يمكن إزالة البطارية منها وتبديلها بكل سهولة، وغالبية الهواتف الحديثة اليوم تأتي ببطارية غير قابلة للإزالة. ولذلك يجب أن تذهب إلى أقرب مكان صيانة من أجل تبديل البطارية لك.احذف التطبيقات التي لا تستخدمها وحرر مساحة تخزينقم بمراجعة تطبيقاتك. ربما يكون لديك القليل من التنزيلات التي لا تستخدمها. حيث يستهلك كل تطبيق تم تنزيله قدرًا قليلاً من مساحة التخزين، لذلك من المنطقي حذف التطبيقات التي لا تستخدمها. ولهذا يمكنك تفريغ مساحة التخزين عن طريق رفع صورك وملفاتك في أحد خدمات التخزين السحابي. وهنا نوصي باستخدام تطبيق صور Google حيث يمكنك الاحتفاظ بعدد غير محدود من الصور مجانًا! وكذلك جوجل درايف لتخزين أي نوع من الملفات.زيادة مساحة التخزين الخاصة بكتتيح لك بعض الهواتف، وخاصة من Motorola و Samsung، إضافة بطاقة microSD لتوسيع سعة التخزين الداخلية. كذلك يمكن لمستخدمي iPhone المطالبة بخمس جيجابايت من مساحة iCloud الخالية. بخلاف صورك، يمكن لمستخدمي Google حفظ جميع صورهم في السحابة مجانًا وأيضًا الحصول على 15 جيجا بايت من التخزين عبر الإنترنت في حساب Google الخاص بهم. ولهذا ننصحك كذلك باستخدام بطاقة microSD بمساحة تخزين كبيرة لحفظ كافة ملفاتك فيها.استخدم أحد تطبيقات اللانشرإذا كنت من مستخدمي Android ولا يعجبك مظهر شاشتك الرئيسية أو تريد تبديلها، ففكر في الحصول على لانشر جديد لهاتفك. وهنا ننصح بتطبيق Nova Launcher أو أي تطبيق آخر لتغيير شكل شاشة هاتفك إلى شيء جديد يوحي بالحداثة. حيث سبق وأن تحدثنا في موضوع سابق عن أفضل تطبيقات اللانشر لهواتف الأندرويد التي تقدم لك شكل ومزايا لا مثيل لها.قم باستبدال حماية الشاشةمن منا لا يستخدم حماية الشاشة الزجاجية أو من أي نوع آخر لحماية شاشة الهاتف من الكسر. ولكن تجد أن تلك الشاشة قد قامت بحماية هاتفك بما فيه الكفاية، بل وأصبحت تشاهد بعض الخدوش عليها التي تدلل على أن هاتفك قد أصبح مهترئ تمامًا. ولهذا عندما تقوم بتبديل حماية الشاشة القديمة بحماية جديد ستجد أن هاتفك قد أصبح أكثر وضوحًا وكأنه جديد حقًا.استخدم Cover حماية للهاتف جديدعلى الصعيد الشخصي أحب أن أستبدل Cover الحماية الخاص بالهاتف من وقت لآخر. فهذا الأمر فعليًا يشعرني أنني أمتلك هاتفك ذا مظهر جذاب بالرغم من أن هاتف الأندرويد هذا قديم. فهناك الكثير من أشكال كفرات الحماية التي يمكن شراؤها من مراكز التسوق الخاصة بالهواتف الذكية. فلا ننصح بشيء معين ولكن الشكل الذي تراه مناسب لك ويُعجبك قمر بشرائه وبشرط أن يكون مناسب لك ومقتنعٌ به. وبهذا ستلاحظ أن هاتفك الأندرويد القديم يبدو كأنه جديد.