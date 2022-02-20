19
o
بيروت
23
o
طرابلس
16
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
16
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
إنجاز علمي جديد.. محاولة استنساخ حيوان منقرض منذ القرن الماضي
Lebanon 24
20-02-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حقق باحثون في أستراليا إنجازًا علميًا يمهد الطريق أمام استنساخ حيوان "نمر تسمانيا"، الذي انقرض منذ أربعينيات القرن الماضي، ما زاد الأمر إثارة أن الباحثين من جامعة "ويسترن أستراليا" اعتمدوا على الحمض النووي لدى حيوان آخر، ويعرف بـ"النمبات" أو آكل النمل المخطط، من أجل إعادة نمر تسمانيا إلى الحياة، حيث استخدم العلماء عينة من دم هذا الحيوان المعرض بدوره للانقراض، وتعرفوا على خريطته الجينية، وقالوا إن هذا الأمر يساعدهم بشكل كبير.
وتقول الباحثة والأستاذة في الجامعة بارويندر كور، إن ما جرى الحصول عليه مؤخرا بفضل "النمبات"، بوسعه أن يتيح فك شفرة الحيوانات القريبة منها، مثل نمور تسمانيا.
وتضيف كور أن "هذا الإنجاز يفتح الباب أمام إمكانية إعادة نمور تسمانيا إلى الحياة"، وذلك على غرار جهود أميركية سابقة حاولت استنساخ الحيوان المعروف بـ"الماموث الصوفي" اعتمادًا على حمض نووي مستخلص من فيل آسيوي.
وأوضحت أن "النمبات" يتقاسم ما يصل إلى 95 % من حمضه النووي مع الحيوانات القريبة منه، مثل نمر تسمانيا.
يشار إلى أن عدد حيوانات آكل النمل المخطط في البر لا تتجاوز ألفا في الوقت الحالي.
وذكرت الباحثة أن "التكنولوجيا أحرزت تقدما هائلا، ولذلك فمن الوارد أن يشهد العقد المقبل ظهور تقنيات ثورية تفتح الباب أمام إعادة حيوانات منقرضة إلى الحياة اعتمادا على الاستنساخ، من خلال الحمض النووي".
وأوضحت كور أن "العلوم صارت أقل تكلفة، لأن استخراج جينوم لم يكلف سوى ألف دولار، في حين أن إنجاز أول خريطة كاملة لجينوم بشري كلفت 2.7 مليار دولار، عندما اكتمل إنجازها في سنة 2009".
المصدر: سكاي نيوز
الأكثر قراءة
سعرُ ظرف "البنادول" يتخطى المعقول في لبنان.. إليكم ثمنه
Lebanon 24
سعرُ ظرف "البنادول" يتخطى المعقول في لبنان.. إليكم ثمنه
14:24 | 2022-02-19
19/02/2022 02:24:22
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. فاتورة تلفتُ الأنظار والمفاجأة بسعر الدّولار! (صورة)
Lebanon 24
في لبنان.. فاتورة تلفتُ الأنظار والمفاجأة بسعر الدّولار! (صورة)
07:16 | 2022-02-19
19/02/2022 07:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
6 أشخاص بقبضة "المُخابرات".. فيديو فضحهم والجيش يكشف التفاصيل
Lebanon 24
6 أشخاص بقبضة "المُخابرات".. فيديو فضحهم والجيش يكشف التفاصيل
13:08 | 2022-02-19
19/02/2022 01:08:12
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن مُدّة بطاقات التشريج.. هذا ما كشفه وزير الاتصالات
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن مُدّة بطاقات التشريج.. هذا ما كشفه وزير الاتصالات
13:09 | 2022-02-19
19/02/2022 01:09:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يكشف للمرة الأولى عن مشروع بقيمة 6 ملايين دولار.. ما هو؟
Lebanon 24
"حزب الله" يكشف للمرة الأولى عن مشروع بقيمة 6 ملايين دولار.. ما هو؟
12:08 | 2022-02-19
19/02/2022 12:08:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
23:00 | 2022-02-19
3 طلاب مصريين يبتكرون أطرافا صناعية "ذكية"
16:00 | 2022-02-19
اكتشاف بقايا مجرة ابتلعتها درب التبانة
14:00 | 2022-02-19
هل تعاني من زحمة رسائل على هاتفك؟ ... اليك بعض النصائح
12:00 | 2022-02-19
ماذا تعني الألوان في شعار "غوغل"
10:00 | 2022-02-19
"فيسبوك" يغيّر اسماء موظفيه
09:05 | 2022-02-19
"مثل بندقية أمك وأبيك".. لعبة أطفال جديدة تشعل الغضب
فيديو
نجاة مغامر من الموت في اللحظة الأخيرة... وفيديو يوثق التجربة
Lebanon 24
نجاة مغامر من الموت في اللحظة الأخيرة... وفيديو يوثق التجربة
00:31 | 2022-02-20
20/02/2022 11:11:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم مروحية على شاطئ مزدحم في فلوريدا (فيديو)
Lebanon 24
تحطم مروحية على شاطئ مزدحم في فلوريدا (فيديو)
23:38 | 2022-02-19
20/02/2022 11:11:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما ضربها في الشارع ليلة زفافهما.. شاهدوا العروس بأحضان زوجها: تصالحا وأكلا الحمام! (فيديو)
Lebanon 24
بعدما ضربها في الشارع ليلة زفافهما.. شاهدوا العروس بأحضان زوجها: تصالحا وأكلا الحمام! (فيديو)
02:00 | 2022-02-19
20/02/2022 11:11:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact