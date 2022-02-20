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تكنولوجيا وعلوم
بيل غيتس يتوقع وباء جديدا "من نوع مختلف"
Lebanon 24
20-02-2022
|
09:30
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يرى الملياردير، مؤسس شركة "مايكروسوفت" الأميركية، بيل غيتس، أن مخاطر الإصابة بمرض حاد من "كوفيد-19" انخفض بشكل كبير، فيما يتوقع أن العالم سيواجه جائحة أخرى.
وأوضح في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، أن "فرصة الإصابة بمرض شديد والمرتبط بشكل أساسي بالشيخوخة والسمنة أو مرض السكر تراجعت بشكل كبير".
لكن أضاف غيتس أنه يعتقد أن العالم سيشهد جائحة آخرى.
وعن تفاصيل الجائحة الجديدة، اكتفى بالقول إنها ستكون "سببا لمرض مختلف في المرة القادمة".
ويوضح غيتس أنه "إذا كانت هناك استجابة منطقية للجائحة الجديدة المقبلة، فعندئذ لن نتعرض لها بصورة مبكرة، ولن تصبح جائحة عالمية كما حدث هذه المرة"، ويقصد في حديثه فيروس "كورونا" المستجد.
وردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن منع حدوث جائحة أخرى بشكل تام، أجاب بيل غيتس: "إذا فعلت كل دولة ما فعلته أستراليا، فلن نسميها جائحة".
وأصبح بيل غيتس شخصية بارزة في مكافحة (كوفيد-19)، من خلال تعهده بدفع مليارات لجهود الاستجابة للوباء.
وقبل ظهور فيروس "كورونا" المستجد، توقع مع خبراء بارزين في الأمراض والإنفلونزا أن يعاني العالم من جائحة.
وقال غيتس في تصريحات متلفزة إن "العالم ليس مستعدا للوباء القادم".
وكان بيل غيتس قد أعلن الشهر الجاري أن كتابه الجديد سوف يستكشف آرائه حول كيفية منع الوباء القادم، كما سيناقش من خلاله كيف أصبح هو موضوع "نظريات المؤامرة" على الإنترنت، التي تدعي أنه كان يستغل لقاحات "كورونا" من أجل زرع رقائق ذكية في البشر.
المصدر:
سبوتنيك
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