تعاني من زحمة الرسائل على آيفونك؟.. إليك أبسط الحلول

لطالما كانت فكرة تنظيف هاتفك من الرسائل غير الضرورية في المنصاب عبئاً ثقيلاً، إلا أن على كل مستخدمي آيفون تعلم خدعة iMessage التي تنظف صندوقك الوارد دون أي عناء.





طريقة ولا أسهل

ثم انتقل إلى الإعدادات، بعدها إلى عام، ثم تحديث البرنامج للتحقق.



بعدها افتح الإعدادات مرة أخرى واختر الرسائل.



أيضاً قم بالتمرير لأسفل وانقر على تصفية المرسلين غير المعروفين ضمن تصفية الرسائل.



انتقل بعدها إلى تطبيق الرسائل، واختر عوامل التصفية في الزاوية العلوية اليسرى، سترى أن رسائلك مقسمة.



وسيكون لديك فلاتر لكل الرسائل والمرسلين المعروفين والمرسلين غير المعروفين، فإذا كنت تريد أصغر صندوق وارد، عليك ترك الرسائل مفلترة بواسطة المرسلين المعروفين. فإذا كنت من مستخدمي آيفون كل ما عليك فعله هو التأكد من تحديث هاتف آيفون الخاص بك إلى أحدث البرامج.طريقة ولا أسهلثم انتقل إلى الإعدادات، بعدها إلى عام، ثم تحديث البرنامج للتحقق.بعدها افتح الإعدادات مرة أخرى واختر الرسائل.أيضاً قم بالتمرير لأسفل وانقر على تصفية المرسلين غير المعروفين ضمن تصفية الرسائل.انتقل بعدها إلى تطبيق الرسائل، واختر عوامل التصفية في الزاوية العلوية اليسرى، سترى أن رسائلك مقسمة.وسيكون لديك فلاتر لكل الرسائل والمرسلين المعروفين والمرسلين غير المعروفين، فإذا كنت تريد أصغر صندوق وارد، عليك ترك الرسائل مفلترة بواسطة المرسلين المعروفين.