دراسة مفاجئة: 6 من كل 10 بالغين لا يمكنهم تحمل يوم واحد من دون هواتفهم

توصلت دراسة إلى أن ستة من كل عشرة بالغين "لا يستطيعون تحمل" أكثر من يوم واحد بدون هواتفهم المحمولة، حيث وجدت دراسة استقصائية شملت 2000 مستخدم للهواتف الذكية أن ثلاثة من كل عشرة مستخدمين لا يغادرون منازلهم أبدًا بدون هواتفهم.ويستخدم أكثر من واحد من كل عشرة (13 بالمائة) أجهزتهم لمساعدتهم على إيجاد طريقهم للعمل ، بينما يستخدمه 16 بالمائة كمرآة، ويعتمد الآخرون على هواتفهم الذكية لالتقاط الصور (68 بالمائة)، ومعرفة الوقت (64 بالمائة)، ومعرفة حالة الطقس (62 بالمائة).وظهر أيضًا أن أكثر من واحد من كل أربعة (27 بالمائة) يعتمدون تمامًا على أجهزتهم للوصول إلى وجهتهم - مع اعتراف 35 بالمائة بأنهم لم يستخدموا أبدًا خريطة مطبوعة.وجاءت الدراسة ، بتكليف من HMD Global ، موطن هواتف نوكيا ، لإطلاق هواتف Nokia G11 و G21 الذكية ، حيث وجدت أن أكثر من واحد من كل عشرة (12 بالمائة) اعترف بأن نفاد بطارية هواتفهم سيعطيهم "القلق".ونتيجة لذلك، يدعي أكثر من نصف (55 بالمائة) أن نفاد البطارية هو "سيناريو مرعب" ، حيث يقوم الشخص البالغ العادي بشحن هواتفه مرتين على الأقل يوميًا لتجنب الوقوع في الخارج، وتأتي هذه النتائج بعد أن قامت العلامة التجارية بتركيب شواحن هواتف طوارئ مؤقتة في العديد من مواقع لندن ، لإعطاء الناس الفرصة لمنح هواتفهم دفعة قوية للبطارية أثناء التنقل.وقال بيتري هايرينين، من HMD Global: "تقدم الهواتف الذكية الكثير ، وليس من المستغرب أننا نعتمد ، مما يجعل الشكاوى الشائعة حول عمر البطارية مشكلة حقيقية، "لهذا السبب أطلقنا هذه الهواتف الذكية التي تقدم أيضًا بشكل فريد عمر بطارية يصل إلى 3 أيام."وقد وجدت الدراسة أن 48 في المائة من المستطلعين سيشعرون بالضيق إذا فقدوا هواتفهم المحمولة - أكثر مما لو فقدوا بطاقتهم المصرفية (46 في المائة) أو مفاتيح السيارة (40 في المائة) أو حتى خاتم الزواج (25 في المائة).واتضح أن الأشخاص عادة ما يفحصون هواتفهم المحمولة 20 مرة في اليوم - يقضون ما مجموعه ساعتين في النظر إلى شاشاتهم على مدار 24 ساعة، ومن بين أولئك الذين يغامرون بالخارج باستخدام هواتفهم الذكية ، يستخدم 77 بالمائة خرائط عبر الإنترنت أو تطبيقًا للتخطيط لرحلتهم.وبينما يستخدم أكثر من واحد من كل أربعة (28 بالمائة) أجهزتهم لحجز رحلات السفر والعطلات، ولكن أربعة من كل عشرة ممن شملهم الاستطلاع ، عبر OnePoll ، سيتعرضون للتوتر إذا نفدت البطارية أثناء رحلة طويلة ، بينما سيعاني 16 في المائة إذا نفد عصيرهم أثناء الاجتماع.وبشكل عام، يلقي مستخدمو الهواتف الذكية باللوم على مكالمات الفيديو ورسائل البريد الإلكتروني كمساهمين رئيسيين في استنزاف بطارية الهاتف، وأضاف بيتري هايريمن: "هناك طرق أخرى يمكننا من خلالها الحفاظ على بطارية الهاتف لدينا وتعويض هذا القلق.