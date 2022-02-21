تكنولوجيا وعلوم

"موتورولا" تُطلق هاتفا بميزات وكاميرات فائقة (فيديو)

Lebanon 24
21-02-2022 | 16:00
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سرّبت مواقع الإنترنت بعض المعلومات عن هاتف موتورولا المرتقب الذي سيحصل على ميزات وكاميرات متميزة.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف سيتميز بشكل رئيس من حيث قدرات التصوير، إذ سيحصل على كاميرا أساسية فيها مستشعر ISOCELL HP1 من صنع سوني دقته 200 ميغابيكسل، كما ستدعم الكاميرا بعدسة بدقة 50 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 12 ميغابيكسل بقدرات تقريب ممتازة.

وسيحصل الجهاز على قدرات عالية على عرض الفيديوهات والصور وألعاب الفيديو الحديثة بفضل شاشة pOLED عالية الدقة ترددها يصل إلى 144 هيرتزا.
وسيكون قادرا على معالجة البيانات والعمل مع شبكات الاتصال بسرعة كبيرة بفضل معالج Snapdragon 8 Gen 1 Plus وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

وستدعمه موتورلا بنظام Android 12، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير مع شاحن سريع باستطاعة 50 واطا.
المصدر: روسيا اليوم
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