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تكنولوجيا وعلوم
مؤتمر آبل المقبل.. توقعات حول الأجهزة الجديدة
Lebanon 24
21-02-2022
|
23:00
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توقع موقع بلومبرغ الاقتصادي أن تقوم شركة آبل بإطلاق حواسيب "ماك" الجديدة خلال آذار المقبل، ضمن حدثها الإعلامي الأول لعام 2022.
ويقول الموقع إن المنتجات الجديدة لهذا العام ستشمل ساعة آبل من الطراز الثامن، وiPhone 14 و iPad Pro جديدا.
وأدخلت الشركة معالجات "آبل سيليكون" بدلا من رقائق إنتل منذ عام 2020 لمنتجاتها، ويقول الموقع إن الرقائق الجديدة ستدخل في عدد من الإصدارات الحديثة للكومبيوترات.
كما يتوقع أن تعلن الشركة هاتفها المتوافق مع شبكة 5G للاتصالات.
ويتوقع بلومبرغ أن تصدر الشركة وحدة معالجة مركزية أسرع من وحدات المعالجة الحالية، ولكن بنفس الهندسة ثمانية النواة، وربما سيتم تعزيز معالج الرسومات.
ومع أنها حققت أرباحا كبيرة العام الماضي، إلا أن الشركة فقدت بعض مديريها الكبار مثل الرئيس التنفيذي جون فولي والمدير ويليام لينش، كما فقدت كبير مسؤولي العمليات التجارية، وكبير مسؤولي الأعمال فيها، وكبير مسؤولي سلسلة التوريد فيها، ورئيس أعمالها في "بريكور"، ونائب رئيسها الأول لهندسة الأجهزة.
وتستعد Apple لنظام iOS 15.4 ، وهو آخر تحديث كبير لها قبل iOS 16.
ويعتقد أن تحديثات النظام تشمل القدرة على استخدام Face ID مع كمامة، وميزات بودكاست جديدة.
المصدر: الحرة
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