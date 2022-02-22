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تكنولوجيا وعلوم
ترامب يطلق شبكته الاجتماعية رسميا لهواتف ايفون.. ماذا نعرف عنها؟
Lebanon 24
22-02-2022
|
05:00
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أطلقت شركة TMTG المملوكة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تطبيق التواصل الاجتماعي Truth Social لهواتف ايفون، وهي شبكة اجتماعية منافسة لتطبيق تويتر المفضل للرئيس الأميركي السابق، والذي قررت تويتر حذف حسابه نهائيا بدعوى الاستمرار في انتهاك قواعد الشركة بشأن المحتوى المسيء الذي يحض على الكراهية.
وكان ترامب قد أعلن رسميا عن التخطيط لإطلاق شبكة اجتماعية جديدة تحمل اسم Truth Social، وذلك في بيان رسمي أطلقته شركة جديدة باسم TMTG أو مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا في وقت سابق من العام 2021، بعد أن كرر ترامب نيته إطلاق شبكة اجتماعية منافسة لكل من تويتر وفيسبوك بعد تعرضه للحظر النهائي من تويتر بدعوى التحريض المستمر على العنف، بالإضافة للحظر من فيسبوك مؤقتا حتى كانون الثاني 2023 في الوقت الحالي.
وتحمل الشبكة الاجتماعية الجديدة لترامب Truth Social نفس تصميم تويتر Twitter تقريبا، بما في ذلك الواجهة الرئيسية للتطبيق التي تتضمن تبويبات للإطلاع على أحدث الأخبار والمشاركات والرسائل والبحث والتنبيهات، بالإضافة لتصميم الملف الشخصي “البروفايل” أيضا، مع عرض شارات التحقق وغيرها من مميزات تويتر المشهورة، وذلك بهدف تقديم نسخة بديلة لتويتر.
ويتوفر تطبيق Truth Social – الشبكة الاجتماعية التي أسسها ترامب – الآن للتحميل مجانا لمستخدمي iOS في الولايات المتحدة فقط، وذلك من خلال متجر آبل للتطبيقات App Store، ولم تكشف الشركة المطورة للتطبيق بعد خططها بشأن إطلاق التطبيق عالميا أو موعد توفره لمستخدمي أندرويد، حيث يستهدف التطبيق قاعدة الناخبين الأميركيين الذين صوتوا لترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية 2016 و2020.
(صدى التقنية)
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