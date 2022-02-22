تكنولوجيا وعلوم

ميزة "غير مسبوقة" في آيفون 14.. ما هي؟

Lebanon 24
22-02-2022 | 08:00
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تسريب جديد، كشف عن ميزة غير مسبوقة في هاتف iPhone 14 Pro، ستعلنها أبل في مؤتمرها المقبل.
ووفق التسريب، االهاتف سيطرح بأقوى ذاكرة وصول عشوائي على الإطلاق، بسعة لم يسبق لأي من هواتف أبل السابقة أن توافر بها.

ووفق موقع «ديجيتال ترندز»، التسريبات تأتي وفق تصريحات للمدون yeux1122، الذي نشرتها عبر منصة التدوين الرقمة الكورية الجنوبية Naver.

وهو نفسه المدون الذي تنبأ بشكل صحيح عن طرح أبل نسخة حديثة من الجهاز اللوحي iPad Mini ضمن إصدارات حدثها السنوي في مارس من عام 2021 الماضي.

وحسب التوقعات، قد يطرح هاتف أبل iPhone 14 Pro بذاكرة وصول عشوائي RAM، بسعة 8 جيجا بايت.

تستمر التكهنات حول الحدث المرتقب لشركة أبل الذي ستعلن خلاله عن عدد من الأجهزة المرتقبة وأنظمة التشغيل الجديدة.

تخطط شركة أبل لعقد أول حدث لها في عام 2022 في وقت مبكر من شهر مارس المقبل، حيث تستهدف الشركة تحديدا يوم 8 مارس المقبل، لحدث افتراضي تعلن خلاله عن هاتف iPhone SE 3 الجديد، وiPad Air 5 المُحدّث، وإصدار iOS 15.4.

ومن المتوقع أيضا أن يشهد الحدث طرح جهاز iPad Air الجديد بشريحة A15 و5G.

بالإضافة لإصدار iOS 15.4 في النصف الأول من شهر مارس والذي يخضع حاليا لعملية اختبار المطورين، مع النسخة التجريبية العامة مع ميزات جديدة بما في ذلك دعم Face ID للأقنعة والتحكم العالمي والرموز التعبيرية الجديدة.
المصدر: المصري اليوم
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