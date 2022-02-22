18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
ميزة "غير مسبوقة" في آيفون 14.. ما هي؟
Lebanon 24
22-02-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسريب جديد، كشف عن ميزة غير مسبوقة في هاتف iPhone 14 Pro، ستعلنها أبل في مؤتمرها المقبل.
ووفق التسريب، االهاتف سيطرح بأقوى ذاكرة وصول عشوائي على الإطلاق، بسعة لم يسبق لأي من هواتف أبل السابقة أن توافر بها.
ووفق موقع «ديجيتال ترندز»، التسريبات تأتي وفق تصريحات للمدون yeux1122، الذي نشرتها عبر منصة التدوين الرقمة الكورية الجنوبية Naver.
وهو نفسه المدون الذي تنبأ بشكل صحيح عن طرح أبل نسخة حديثة من الجهاز اللوحي iPad Mini ضمن إصدارات حدثها السنوي في مارس من عام 2021 الماضي.
وحسب التوقعات، قد يطرح هاتف أبل iPhone 14 Pro بذاكرة وصول عشوائي RAM، بسعة 8 جيجا بايت.
تستمر التكهنات حول الحدث المرتقب لشركة أبل الذي ستعلن خلاله عن عدد من الأجهزة المرتقبة وأنظمة التشغيل الجديدة.
تخطط شركة أبل لعقد أول حدث لها في عام 2022 في وقت مبكر من شهر مارس المقبل، حيث تستهدف الشركة تحديدا يوم 8 مارس المقبل، لحدث افتراضي تعلن خلاله عن هاتف iPhone SE 3 الجديد، وiPad Air 5 المُحدّث، وإصدار iOS 15.4.
ومن المتوقع أيضا أن يشهد الحدث طرح جهاز iPad Air الجديد بشريحة A15 و5G.
بالإضافة لإصدار iOS 15.4 في النصف الأول من شهر مارس والذي يخضع حاليا لعملية اختبار المطورين، مع النسخة التجريبية العامة مع ميزات جديدة بما في ذلك دعم Face ID للأقنعة والتحكم العالمي والرموز التعبيرية الجديدة.
المصدر: المصري اليوم
تابع
الأكثر قراءة
تسعيرة جديدة للبنزين غداً.. إليكم ثمنه المتوقع بالأرقام
Lebanon 24
تسعيرة جديدة للبنزين غداً.. إليكم ثمنه المتوقع بالأرقام
14:40 | 2022-02-21
21/02/2022 02:40:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تاريخ 22/02/2022.. هذا ما توقعته العرافة العمياء الشهيرة بابا فانغا لهذا اليوم!
Lebanon 24
تاريخ 22/02/2022.. هذا ما توقعته العرافة العمياء الشهيرة بابا فانغا لهذا اليوم!
02:00 | 2022-02-22
22/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الاتصالات: هذه تفاصيل الاسعار الجديدة
Lebanon 24
وزير الاتصالات: هذه تفاصيل الاسعار الجديدة
22:23 | 2022-02-21
21/02/2022 10:23:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يضربُ سعر فحص "السّكري" في الصيدليات.. هكذا أصبح
Lebanon 24
الدولار يضربُ سعر فحص "السّكري" في الصيدليات.. هكذا أصبح
12:18 | 2022-02-21
21/02/2022 12:18:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ستريدا جعجع تتألق بفستان فضي في أحد الأعراس.. شاهدوا كيف رقصت الدبكة (صور)
Lebanon 24
ستريدا جعجع تتألق بفستان فضي في أحد الأعراس.. شاهدوا كيف رقصت الدبكة (صور)
02:18 | 2022-02-22
22/02/2022 02:18:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
05:00 | 2022-02-22
ترامب يطلق شبكته الاجتماعية رسميا لهواتف ايفون.. ماذا نعرف عنها؟
02:00 | 2022-02-22
تهدد سلامة البيئة.. خبراء يصفون الكمامات بـ"القنبلة السامة"
23:00 | 2022-02-21
مؤتمر آبل المقبل.. توقعات حول الأجهزة الجديدة
16:00 | 2022-02-21
"موتورولا" تُطلق هاتفا بميزات وكاميرات فائقة (فيديو)
14:00 | 2022-02-21
"mazda" تُطلق سيارة جديدة (فيديو)
11:00 | 2022-02-21
علماء الفلك: الصاروخ الصيني المعزز سيصطدم بسطح القمر البعيد
فيديو
"موتورولا" تُطلق هاتفا بميزات وكاميرات فائقة (فيديو)
Lebanon 24
"موتورولا" تُطلق هاتفا بميزات وكاميرات فائقة (فيديو)
16:00 | 2022-02-21
22/02/2022 16:43:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"mazda" تُطلق سيارة جديدة (فيديو)
Lebanon 24
"mazda" تُطلق سيارة جديدة (فيديو)
14:00 | 2022-02-21
22/02/2022 16:43:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تكبيل أحد الركاب ومحاولة قفز عن علو 12 ألف متر... شاهدوا ما جرى على متن طائرة! (فيديو)
Lebanon 24
تكبيل أحد الركاب ومحاولة قفز عن علو 12 ألف متر... شاهدوا ما جرى على متن طائرة! (فيديو)
08:28 | 2022-02-21
22/02/2022 16:43:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact