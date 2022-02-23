للتواصل وكسب بعض الأموال... الـ"Reels" صار على "فايسبوك"!

أعلن مارك زوكربيرج، مؤسس موقع فايسبوك عن تفعيل خاصية Reels للفيديوهات القصيرة في جميع حسابات الموقع بجميع أنحاء العالم، بعد تفعيلها بشكل تجريبي خلال الفترة الأخيرة وحصولها على تفاعل كبير.وكتب زوكربيرج في بوست جديد نشره عبر حسابه الشخصي: "اليوم نجعل خاصية Reels متاحة للجميع على فيس بوك على مستوي العالم، ونريد أن تكون تلك الخاصية للتواصل وكسب بعض الأموال، لذلك نحن نطلق أدوات جديدة لتحقيق الدخل للجميع".