تكنولوجيا وعلوم

للتواصل وكسب بعض الأموال... الـ"Reels" صار على "فايسبوك"!

Lebanon 24
23-02-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-921746-637811936955424654.jpg
Doc-P-921746-637811936955424654.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مارك زوكربيرج، مؤسس موقع فايسبوك عن تفعيل خاصية Reels للفيديوهات القصيرة في جميع حسابات الموقع بجميع أنحاء العالم، بعد تفعيلها بشكل تجريبي خلال الفترة الأخيرة وحصولها على تفاعل كبير.

وكتب زوكربيرج في بوست جديد نشره عبر حسابه الشخصي: "اليوم نجعل خاصية Reels متاحة للجميع على فيس بوك على مستوي العالم، ونريد أن تكون تلك الخاصية للتواصل وكسب بعض الأموال، لذلك نحن نطلق أدوات جديدة لتحقيق الدخل للجميع".


 
المصدر: اليوم السابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2022-02-22
16:00 | 2022-02-22
14:00 | 2022-02-22
11:00 | 2022-02-22
08:00 | 2022-02-22
05:00 | 2022-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website