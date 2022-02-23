خوف من تفتح الورود الصفراء في القطب الجنوبي... ماذا يعني ذلك؟

يتخوف العلماء حاليا من انتشار النباتات المزهرة في القطب الجنوبي بسرعة كبيرة، الأمر الذي اعتبره الخبراء أحد أخطر المؤشرات في عامنا الحالي، وأشار علماء في دراسة جديدة، إلى أن النباتات المزهرة في منطقة القطب الجنوبي تتوسع بسرعة كبيرة، مما يشير إلى تغير كبير في المناخ في القارة القطبية الجنوبية، الأمر الذي اعتبر "نقطة تحول في نظامنا البيئي الهش".وأوضح العلماء في دراستهم الجديدة المنشورة في مجلة "Current Biology" العلمية، انتشار نوعين من الزهور وتوسعها بشكل كبير في القارة القطبية الجنوبية، وهما من نوع "Deschampsia antarctica"، و"Colobanthus quitensis"، حيث درس الباحثون نمو وتوسع هذه النباتات في القطب الجنوبي وتحديدا في جزيرة تسمى "Signy Island" من عام 2009 إلى عام 2019، وذلك وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.