تكنولوجيا وعلوم

"واتسآب" يختبر ميزة جديدة بشأن المحادثات الصوتية الجماعية

Lebanon 24
23-02-2022 | 11:00
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يختبر تطبيق المراسلة الفورية "واتسآب" حاليا ميزة جديدة بشأن المكالمات الصوتية.‏
ويختبر "واتسآب" واجهة جديدة للمكالمات الصوتية، تضم أشكالا موجية صوتية في الوقت الفعلي أثناء إجراء مكالمة جماعية، والغرض منها هو إعلام المستخدم بالذين يتحدثون جميعا، وفقا لتقرير من "وابيتا إنفو".

يأتي هذا بعدما أعلن "واتسآب" مؤخرا عن طرحه تحديثا آخر لمستخدمي "آيفون" و"آيباد"، يسمح لهم بتشغيل الرسائل الصوتية في الخلفية، أي أنهم سيتمكنون من تشغيل الملفات الصوتية خارج نافذة الدردشة.

ومن المحتمل أن يوفر هذا التحديث راحة كبيرة للمستخدمين، حيث توجد أوقات يحتاجون فيها إلى التحقق من الدردشات الأخرى، وحتى الرغبة في الاستماع إلى الرسالة الصوتية في نفس الوقت.
أيضا من التحديثات الجديدة التي طرحها "واتسآب" خلال الفترة الأخيرة، القدرة على إيقاف الرسائل الصوتية واستئنافها أثناء التسجيل.
المصدر: سبوتنيك
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