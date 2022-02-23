تكنولوجيا وعلوم

هل تغير لون نص تعليقات "فيسبوك" دليل على تحصين الحساب؟

Lebanon 24
23-02-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-922074-637812422252863035.jpg
Doc-P-922074-637812422252863035.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ادعت بعض المنشورات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن تغير لون التعليقات ميزة يقدمها "فيسبوك" للحسابات المحصنة ضد الاختراق.
وتطلب الصفحات التي تداولت هذا المنشور من متابعيها التعليق برمز "xoxo" ثم التحقق من اللون الذي سيظهر به التعليق، وذلك للتأكد ما إن كانت حساباتهم محصنة ضد الاختراق.
وبعد الاطلاع على اللوائح المنظمة لفيسبوك في هذا الصدد، تبين أن تلك الادعاءات هدفها فقط الترويج للصفحات وزيادة التفاعل على منشوراتها، لكن استخدام عدد من الرموز والكلمات التي تظهر بشكل ملون ما هي إلا ميزة يقدمها فيسبوك منذ سنوات.
يشار إلى أن الرمز السابق ذكره، يعد أحد الرموز والكلمات الإيجابية أو المشجعة مثل "وقت سعيد" أو "أنت الأفضل" أو "مبروك"، والتي يتغير لون الخط عند كتابتها إلى الأحمر أو الأزرق أو البرتقالي.
ويعني رمز xoxo "قبلات وعناق"، لذلك فيتحول مباشرة إلى اللون الأحمر، وعند الضغط عليه يطلق رموز لقلوب حمراء على الشاشة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2022-02-24
02:00 | 2022-02-24
16:00 | 2022-02-23
14:00 | 2022-02-23
11:00 | 2022-02-23
08:00 | 2022-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website