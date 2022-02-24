ما الأسباب التي تؤدي الى انتهاء بطارية الأيفون بشكل سريع؟

تمكنت أبل من تحسين عمر بطارية أيفون مع كل إصدار متتالي، ولكن بالرغم من ذلك، فإن معظم أجهزة أيفون بالكاد تستطيع تحمل اليوم بشحنة واحدة، ومع ذلك هناك بطاريات أيضا تحتاج لأكثر من شحنة في اليوم وتنتهى أسرع كثيرا، إذا كانت بطاريتك واحدة منها، فهناك خطوات يمكنك اتخاذها للتعرف على أسباب الخلل والتعامل معه وفقا لما ذكره موقع "Business insider".أعد تشغيل أيفونقد يبدأ هاتفك أحيانًا بشكل غير متوقع في الاغلاق بسرعة، وقد تلاحظ أن جهاز أيفون دافئ عند لمسه والبطارية تنفد في غضون ساعات قليلة، إذا كان هذا سلوكًا غير معتاد لهاتفك، اعد تشغيل جهاز أيفون الخاص بك عن طريق إيقاف تشغيله، والانتظار بضع دقائق، ثم إعادة تشغيله مرة أخرى، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى إزالة خلل في البرنامج وسيعود إلى طبيعته.تحقق من صحة البطاريةإذا كان جهاز أيفون يبلغ من العمر أكثر من عام أو عامين، فمن المحتمل أن تكون البطارية قد تقدمت في العمر لدرجة أنه لم يعد بإمكانها الاحتفاظ بشحنه طوال اليوم.إذا كانت هذه هي الحالة، فيمكنك الحصول على المساعدة من خلال خدمة أبل، والتي يمكن أن تحل محل بطاريتك.كما أنه للتحقق من صحة بطارية أيفون، ابدأ تطبيق الإعدادات ثم اضغط فوق البطارية، اضغط على Battery Health.توقف عن استخدام التطبيقات كثيفة الاستهلاك للطاقةبعض التطبيقات تستهلك الكثير من الطاقة، ويمكن أن يؤدي استخدامها بشكل متكرر إلى نفاد طاقة البطارية بسرعة، ولمعرفة التطبيقات التي تستهلك أكبر قدر من الطاقة، ابدأ تطبيق الإعدادات ثم انقر فوق البطارية، قم بالتمرير لأسفل إلى قائمة التطبيقات، وبالتالي يمكنك معرفة التطبيقات التي تشغل بطاريتك بشكل أسرع.تحكم في سطوع الشاشةيمكن للشاشة الساطعة أن تجعل بطارية أيفون تنتهى بسرعة، لذا فإن الإستراتيجية الجيدة هي إبقاء الشاشة معتمة بقدر ما تستطيع عيناك تحمله.اسحب لوحة التحكم من أعلى يمين الشاشة واسحب شريط تمرير السطوع لأسفل، ويمكنك أيضًا تعطيل قدرة أيفون على ضبط سطوع الشاشة تلقائيًا استجابةً للإضاءة المحيطة، بحيث تكون مسؤولاً دائمًا عن تحديدها، وللقيام بذلك، ابدأ تطبيق الإعدادات واضغط فوق العرض والسطوع، ثم قم بإيقاف تشغيل True Tone عن طريق تمرير الزر جهة اليسار.ويمكن أن يؤدي تشغيل الوضع الداكن في قسم المظهر في نفس الشاشة أيضًا إلى إطالة عمر البطارية.