تكنولوجيا وعلوم

هذه هي خصائص أصغر بطارية في العالم لجهاز كمبيوتر!

Lebanon 24
24-02-2022 | 08:00
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صمم فريق بقيادة جامعة كيمنتس للتكنولوجيا في ألمانيا أصغر بطارية في العالم لتشغيل جهاز كمبيوتر بحجم حبة الغبار، والتي يمكن استخدامها كمستشعرات منفصلة، أو للزرع الطبي، حيث يقولون إن هذه البطاريات المجهرية ضرورية لتشغيل التصغير المستمر للإلكترونيات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تتطلب الأجهزة الصغيرة، بما في ذلك أنظمة الاستشعار المتوافقة حيويًا في الجسم، أجهزة الكمبيوتر للتعامل مع البيانات بأحجام أصغر من حبة الغبار، ولكن بينما تصبح الأجهزة أصغر حجمًا، فقد ثبت أن تشغيلها يمثل مشكلة.

ويتضمن الجيل الحالي من البطاريات الدقيقة تكديس الأفلام على شريحة، ولكن هناك حدًا لمدى صغر حجمها قبل أن تكون مستويات تخزين الطاقة منخفضة للغاية.

أنشأ الفريق الألماني لحل هذه المشكلة نظامًا يتضمن لف شرائح من نفس الأفلام المستخدمة في البطاريات الدقيقة الحالية، والتي يمكن إطلاقها وإعادة لفها لتوليد وإطلاق شد كافٍ لتشغيل جهاز كمبيوتر صغير.

كما أن البطارية الجديدة، التي يقولون إنها ليست جاهزة للسوق ولا يمكن تحديد سعر عليها، قابلة لإعادة الشحن ويمكنها تشغيل كمبيوتر صغير بسيط لمدة تصل إلى عشر ساعات.

وحدد الفريق الألماني هدفًا يتمثل في إنشاء بطارية قابلة لإعادة الشحن يمكنها استيعاب ما يصل إلى 100 ميكرو واط من الطاقة لكل سنتيمتر مربع، ويُنظر إليها على أنها الكمية المناسبة لمعظم استخدامات الكمبيوتر المجهرية، بما في ذلك قياس درجة حرارة الهواء المحيط.
المصدر: اليوم السابع
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