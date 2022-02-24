تكنولوجيا وعلوم

بكاميرات ممتازة... "Vivo" تُطلق هاتفاً جديداً (فيديو)

Lebanon 24
24-02-2022 | 14:00
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تستعد Vivo لإطلاق هاتف جديد من المفترض أن يكون أحد أقوى منافسي هواتف سامسونغ الحديثة من الفئتين المتوسطة والممتازة.

وسيحصل هاتف X 80 المنتظر على هيكل مقاوم للماء والغبار، وعلى شاشة AMOLED بمقاس 6.56 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 401 شمعة/م تقريبا.

وسيتميز هذا الهاتف من حيث قدرات التصوير إذ سيحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+13+12) ميغابيكسل قادرة على التقاط صور بدقة (8150/6150) بيكسل، كما سيحصل على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل ستكون من بين أفضل كاميرات السيلفي المطروحة هذا العام.

وسيضمن الأداء الجبار له معالج MediaTek Dimensity 9000، ومعااج رسوميات Mali-G710 MP10، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح ذاكرة خارجية.

كما سيحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واطا.
المصدر: روسيا اليوم
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