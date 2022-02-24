Honor تنافس آبل بحاسب محمول آخر





ويتميز Honor MagicBook 16 بهيكل نحيف وخفيف الوزن مغطى بطبقات حماية من الألومينيوم، ومجهز بلوحة لمسية متطورة تعمل مع أحدث المعايير التي تسرع العمل عبر نقاط لمسية مختلفة.



وجهزت Honor هذا الحاسب بمكبري صوت فائقي الأداء ثبتا على جانبي لوحة المفاتيح بطريقة أنيقة، وزودته بشاشة IPS لمقاس 16.1 بوصة، دقة عرضها (1920/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 300 شمعة/م تقريبا، وغطيت هذه الشاشة بطبقات خاصة لتوفير رؤية واضحة للصور حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. أعلنت Honor مؤخرا عن مواصفات حاسبها المحمول الجديد من فئة MagicBook والذي طورته ليكون منافسا بارزا لحواسب آبل من نفس الفئة.ويتميز Honor MagicBook 16 بهيكل نحيف وخفيف الوزن مغطى بطبقات حماية من الألومينيوم، ومجهز بلوحة لمسية متطورة تعمل مع أحدث المعايير التي تسرع العمل عبر نقاط لمسية مختلفة.وجهزت Honor هذا الحاسب بمكبري صوت فائقي الأداء ثبتا على جانبي لوحة المفاتيح بطريقة أنيقة، وزودته بشاشة IPS لمقاس 16.1 بوصة، دقة عرضها (1920/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 300 شمعة/م تقريبا، وغطيت هذه الشاشة بطبقات خاصة لتوفير رؤية واضحة للصور حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ويضمن الأداء الممتاز للحاسب معالج AMD Ryzen 5 5600H المبني وفق معيارية Zen 3 ، والذي يوفر أداء أعلى بنسبة 30% تقريبا من معالجات Ryzen 5 4600H، إضافة إلى ذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية SSD بسعات تتراوح ما بين 512 غيغابايت و1 تيرابايت.

وحصل الجهاز أيضا على شرائح للاتصال والاقتران مع الأجهزة الإلكترونية عبر تقنية Bluetooth 5.1، ومنافذ USB Type-C، ومنافذ USB Type-A، ومنفذ HDMI، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية باستطاعة 65 واطا تكفيه ليعمل 11 ساعة تقريبا حتى عند مشاهدة الفيديوهات.