بعد أيام على إطلاقه.. تطبيق ترمب يواجه ملاحقة قضائية

بعد أن نزّل عدد قياسي "تروث سوشيال" الجديد الذي أطلقته مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا، قد يواجه هذا التطبيق ملاحقة قانونية تتعلق بالشكل.



فشعار التطبيق يتميز بحرف "تي" مكسور على خلفية زرقاء، وهو ما أظهر تشابها لافتا بشعار شركة النقل البريطانية "ترايلار" التي أعلنت أنها تفكر بإجراءات قانونية.

ودفع التشابه الشركة البريطانية بالتفكير في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المنصة الجديدة، وهو ما أكده رئيس قسم التسويق ماثيو سامرز لموقع "بيزنيس إنسايدر".



وانطلقت منصة "تروث سوشيال" هذا الأسبوع، على أن تكون "جاهزة للتشغيل بشكل كامل" بحلول نهاية مارس، بعد أكثر من عام على منع الرئيس الأميركي السابق من استخدام منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة.





ولا يتوفر التطبيق في الوقت الحالي إلا في نظام Apple واحتل المرتبة الأولى من ناحية التنزيل في أول يوم له.



وهذا المشروع سيعيد حضور ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أكثر من عام من حظره من قبل تويتر وفيسبوك ويوتيوب في أعقاب هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس الأميركي، في السادس من كانون الثاني 2021 بعد اتهامه بنشر رسائل تحرض على العنف. إلا أن المنصة منذ إطلاقها على متجر أبل الأحد، واجهت صعوبات فنية، وأبلغ البعض عن مشاكل في تسجيل الحسابات ثم واجهوا إشعاراً بأن هناك الآلاف في قائمة الانتظار للوصول إلى التطبيق.ولا يتوفر التطبيق في الوقت الحالي إلا في نظام Apple واحتل المرتبة الأولى من ناحية التنزيل في أول يوم له.وهذا المشروع سيعيد حضور ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أكثر من عام من حظره من قبل تويتر وفيسبوك ويوتيوب في أعقاب هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس الأميركي، في السادس من كانون الثاني 2021 بعد اتهامه بنشر رسائل تحرض على العنف.