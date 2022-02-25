تكنولوجيا وعلوم

في هذا البلد العربي... آبل تفتتح أحد أكبر متاجرها

Lebanon 24
25-02-2022 | 02:00
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استعرضت شركة آبل متجرها الجديد بجزيرة المارية في أبو ظبي، وهو وجهة جديدة للبيع بالتجزئة بإطلالة مميزة وسط الحي المالي المرموق في أبوظبي، لتصبح أحد أكبر وجهات تسوق الشركة بالمنطقة.

في هذا الصدد صرحت ديردره أوبراين، نائب أول رئيس مجلس الإدارة لقطاع التجزئة والأفراد في آبل: “تغمرنا سعادة بالغة بمناسبة افتتاح متجر آبل الرائع بجزيرة المارية الجمعة”. وأضافت: “فريقنا المتميزعلى استعداد للترحيب بالعملاء المحليين في أحدث موقع لنا في الإمارات”.


يضم المتجر الجديد فريقًا مكونًا من ما يزيد 80 عضوًا يأتون من ثقافات متنوعة من 28 جنسية مختلفة ويتقنون مجتمعين أكثر من 30 لغة، بما في ذلك العربية والفرنسية والهندية والتاغالوغ وغيرها. ليتسنى لهم تقديم الخدمات للجمهور من مختلف الثقافات وتعريفهم بما تقدمه الشركة مثل برنامج الاستبدال، أو تلقي مشورة والدعم من الخبراء في ركن Genius Grove.

سيرحب المتجر بأول زواره اليوم الجمعة الساعة 5 مساءً بالتوقيت المحلي، وسيطبق المتجر إجراءات صحية شاملة، فيما ستكون الزيارات في يوم الافتتاح بموعد مسبق فقط.
 
(عالم التقنية)

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