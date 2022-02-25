تكنولوجيا وعلوم

فيسبوك فشل في تحديد المعلومات الخاطئة حول هذا الموضوع المهم!

Lebanon 24
25-02-2022 | 05:00
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تشير دراسة نشرت إلى أن فيسبوك قد يفشل في وضع علامة على كمية كبيرة من المعلومات الخاطئة عن المناخ المنشورة على موقعه لتبين العلامة أن هذه معلومات خاطئة ولا يراها إلا عدد قليل من المتابعين، وفقا لتقرير engadged.

وقدم باحثون من مركز مكافحة الكراهية الرقمية تحليلهم فى 184 قصة شائعة بشكل استثنائي لما حددته على أنها أكبر عشرة ناشرين لمحتوى إنكار تغير المناخ في العالم والقائمة تشمل وسائل الإعلام الحكومية الروسية The Daily Wire ، Breitbart وغيرها.

ووجدت أن ما يقرب من نصف (50.5% ) القصص فشلت في تشغيل ملصقات معلومات فيسبوك المصممة للإشارة إلى تغطية تغير المناخ، ويجب أن تكون القصص من مثل هذه المنافذ الإخبارية التي يتم الاتجار بها أهداف سهلة لمدققى الحقائق ، مما يشير إلى أن المزيد من المعلومات المضللة عن المناخ تتجنب فحص Facebook.

ووعد فيسبوك العام الماضي (الذي أعيد تسميته منذ ذلك الحين باسم ميتا) بالإشارة إلى تغطية تغير المناخ فى عدد من البلدان ، بما في ذلك كندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا ونيجيريا وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. 

وسيتم تمييز هذه المنشورات بعلامة إعلامية توجه المستخدمين إلى "مركز معلومات علوم المناخ" التابع للمنصة ، والذي يحتوى على معلومات يفضح الخرافات حول المناخ، وبدأ مؤلفو الدراسة بحثهم بعد إعلان Facebook فى أيار 2021 أنه سيتعامل مع دعاية إنكار تغير المناخ، وتم نشر جميع المقالات المدرجة في التحليل بعد ذلك التاريخ.

المصدر: اليوم السابع
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