الجفاف يدق أبواب دول العالم أسرع مما نتخيّل!

يحذر العلماء من أن دورات المياه على الأرض تتغير بسبب تغير المناخ بشكل أسرع مما كان متوقعًا، مما يتسبب في زيادة جفاف البلدان وزيادة الرطوبة.



يقول فريق من جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني ، أستراليا ، إن هذا يؤدي إلى مزيد من الظواهر الجوية المتطرفة، بما في ذلك الفيضانات ونوبات الجفاف الأطول.





إنها شبكة دقيقة ، تحافظ على البيئات الصالحة للسكن وخصوبة التربة ، وتنقل المياه من المحيط إلى الأرض ، لكن الفريق الأسترالي وجد أن ارتفاع درجات الحرارة العالمية يجعل النظام أكثر تطرفًا.



ووجدوا أن المياه تتحرك بعيدًا عن المناطق الجافة باتجاه المناطق الرطبة ، مما يتسبب في تفاقم حالات الجفاف في بعض المناطق ، مع تكثيف هطول الأمطار والفيضانات في مناطق أخرى.



كتب الفريق "بعبارة أخرى ، المناطق الرطبة تزداد رطوبة ، والمناطق الجافة تصبح أكثر جفافاً"، وقد أثبتت التغييرات الطفيفة في الدورة ، الناجمة عن الاحتباس الحراري ، أنه من الصعب مراقبتها بشكل مباشر حيث أن حوالي 80 في المائة من هطول الأمطار العالمي يحدث فوق المحيطات. دورة المياه العالمية هي الحركة المستمرة للمياه العذبة بين الغيوم والأرض والمحيط وتلعب دورًا مهمًا في حياتنا اليومية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.إنها شبكة دقيقة ، تحافظ على البيئات الصالحة للسكن وخصوبة التربة ، وتنقل المياه من المحيط إلى الأرض ، لكن الفريق الأسترالي وجد أن ارتفاع درجات الحرارة العالمية يجعل النظام أكثر تطرفًا.ووجدوا أن المياه تتحرك بعيدًا عن المناطق الجافة باتجاه المناطق الرطبة ، مما يتسبب في تفاقم حالات الجفاف في بعض المناطق ، مع تكثيف هطول الأمطار والفيضانات في مناطق أخرى.كتب الفريق "بعبارة أخرى ، المناطق الرطبة تزداد رطوبة ، والمناطق الجافة تصبح أكثر جفافاً"، وقد أثبتت التغييرات الطفيفة في الدورة ، الناجمة عن الاحتباس الحراري ، أنه من الصعب مراقبتها بشكل مباشر حيث أن حوالي 80 في المائة من هطول الأمطار العالمي يحدث فوق المحيطات.

في هذه الدراسة ، استخدم الفريق أنماطًا متغيرة من الملح في المحيط لتقدير كمية مياه المحيط العذبة التي انتقلت من خط الاستواء إلى القطبين منذ عام 1970.



ووجدوا أن ما بين ضعفين وأربعة أضعاف المياه العذبة قد انتقلت عبر نظام دورة المياه أكثر مما تنبأت به النماذج المناخية.