تكنولوجيا وعلوم

بعد تزايد شعبيتها.. تحذير من لعبة الألغاز Wordle!

Lebanon 24
25-02-2022 | 04:16
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قبل أسابيع، استحوذت صحيفة «نيويورك تايمز» على لعبة الألغاز الشهيرة Wordle، والتي جذبت ما يزيد عن مليوني ونصف المليون لاعب منذ تدشينها العام الماضي.


وتدفع لعبة wordle كل من يخوضها، إلى حل لغز يتجدد يوميًا، يستهدف الوصول لكلمة بعينها، ويكون أمام اللاعب 6 احتمالات لحله.

وفي اليوم التالي، تظهر النتائج للاعبين على هيئة مربعات تختلف ألوانها بين الأخضر والأصفر، بحيث يشير الأول إلى صحة موضع الحرف، والثاني إلى خطئه.
 
ومع الشعبية الجارفة التي حققتها اللعبة المجانية، كشف تقرير، نشره موقع «GIZMODO»، أن صحيفة «نيويورك تايمز» باتت تتبع المشاركين في Wordle، خاصة وأن الأخيرة تحظى بتقنيات تتبع الإعلانات داخل اللعبة.

ونوه التقرير، إلى أن بعض أجهزة التتبع التي سبق وأن استخدمتها الصحيفة، كان معظمها مستخدم لإرسال البيانات إلى لاعبين من جهات خارجية مثل جوجل، وأضاف: «إنشاء متتبعات الإعلانات يشجع أحيانًا على شراء قمصان أو أكواب، لكن يمكن استخدامها أيضًا للمراقبة المباشرة».

وأشار التقرير، إلى أن بعض الإعلانات الغامضة يستغلها البعض لمراقبة أنشطة المستخدمين، وهو ما قد يتحقق خلال المشاركة في لعبة Wordle: «يعرفون وقت دخولك للعبة، ومكان الجهاز الذي تستخدمه».

في نهاية التقرير، نوه الكاتب إلى أن هذا الخطر لا يرتبط بهذه اللعبة فقط، بل يمكن أن يعاني منه المستخدم حال تصفحه لمواقع إلكترونية عدة.

جديرٌ بالذكر أن هذه اللعبة دشنها مهندس البرمجيات جوش واردل. وقبل أسابيع، أصدرت صحيفة «نيويورك تايمز» بيانًا، أعلنت فيه استحواذها عليها.

وقالت الصحيفة خلال بيان: «لا نزال نركز على أن يصبح الاشتراك في الصحيفة أمرًا أساسيًا لكل شخص يتحدث اللغة الإنجليزية، ويسعى إلى فهم العالم والتفاعل معه، ألعاب نيويورك تايمز هي جزء أساسي من تلك الاستراتيجية، حيث إننا حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي كان لدينا نحو 980 ألف اشتراك في الألعاب».
المصدر: المصري اليوم
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