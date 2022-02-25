تكنولوجيا وعلوم

3 شركات عملاقة تحذر من انهيار أكبر المواقع الإلكترونية في العالم

Lebanon 24
25-02-2022 | 23:00
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حذرت شركات غوغل ومايكروسوفت وموتزيلا ملايين المستخدمين من إمكانية انهيار بعض أكبر المواقع الإلكترونية في العالم.
ونقلت مجلة "فوربس" عن الشركات الثلاث تحذيرها لملايين المستخدمين لمتصفحاتهم غوغل كروم وإيدج وموتزيلا فايرفوكس، من أنه سيتم قريبا إجراء تحديث موحد لجميع المتصفحات الثلاثة مما قد يتسبب في انهيار بعض أكبر المواقع.
ومن المنتظر أن تنتقل الشركات الثلاث إلى الإصدار رقم "100" ضمن تحديثاتها المستمرة، مما سيؤدى إلى فشل بعض أكبر مواقع الويب لأنها لا تستطيع معالجة الزيارات من المتصفحات، فيما تأثرت بالفعل عدد من المواقع حاليا بالإصدار الجديد "100" والذى سيصل قريبا لجميع مستخدمي المتصفحات الثلاث.
في سياق متصل، كانت شركة "غوغل" الأميركية، قد حثت جميع مستخدمي "غوغل كروم" البالغ عددهم 3 مليارات على التحديث الآن أو المخاطرة بالتعرض للاختراق.
 
جاء ذلك في أعقاب طرح "غوغل" تصحيحا طارئا لمتصفح "كروم"، بعد أن تم التنبيه بوجود خطأ عالي المستوى تم استغلاله بالفعل من قبل بعض الهاكرز.
وعلى إثر هذا التنبيه سارع عملاق التكنولوجيا لإصلاح ما مجموعه 11 مشكلة أمنية خطيرة، 7 منها اعتبرت عالية الخطورة، ولحسن الحظ، لا يُعتقد أن الغالبية العظمى قد تعرضوا للإساءة من قبل المحتالين عبر الإنترنت حتى الآن، لكن من المهم أن يقوم جميع مستخدمي كروم بتحديث متصفحاتهم في أسرع وقت ممكن، حسبما أكدت الشركة.
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