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تكنولوجيا وعلوم
هل يمكن فتح الآيفون خلال ارتداء "الكمامة"؟
Lebanon 24
26-02-2022
|
02:00
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سيمكن الإصدار التجريبي من أبل iOS 15.4 المستخدمين من إلغاء قفل أجهزة أيفون الخاصة بهم حتى أثناء ارتداء قناع الوجه، ومع ذلك، لا تزال الميزة قيد الاختبار وهي متاحة حاليًا للمطورين ومستخدمي الإصدار التجريبي العام فقط.
ولم تعلن أبل بعد عن تاريخ إصدار الإصدار المستقر من iOS 15.4، وعلاوة على ذلك ، سيتم الوصول إلى الميزة فقط على أحدث طرازات أيفون مثل iPhone 13 وiPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max وiPhone 13 Mini وiPhone 12 وiPhone 12 Pro وiPhone 12 Pro Max وiPhone 12 Mini.
كيف أفتح أيفون وأنا ارتدي كمامة؟
أثناء ارتداء قناع للوجه، اسحب لأعلى من أسفل شاشة أيفون كما تفعل لإلغاء قفله باستخدام Face ID، سيعرض لك الجهاز على الفور شاشة رمز المرور، وأدخل رمز المرور وسيفتح هاتفك.
هل يعمل أبل Face ID مع قناع؟
سيسمح الإصدار التجريبي من أبل iOS 15.4، والذي لا يزال قيد الاختبار، للمستخدمين بإلغاء قفل أجهزة أيفون أثناء ارتداء الكمامة، وحاليًا يمكن للمطورين ومستخدمي الإصدار التجريبي العام فقط الوصول إلى هذه الميزة.
هل يستطيع Siri فتح قفل iPhone؟
لا. لا تسمح لك أبل بفتح قفل iPhone باستخدام أمر Siri الصوتي.
كيف أجد رمز المرور المكون من 6 أرقام على جهاز iPhone الخاص بي؟
إذا نسيت رمز المرور المكون من 6 أرقام ، فسيتعين عليك إعادة تعيين جهاز iPhone الخاص بك، وهذا يعني أنه سيتم مسح جميع بياناتك وإعداداتك بما في ذلك رمز المرور، ومع ذلك ، إذا قمت بنسخ جهازك احتياطيًا ، فستتمكن من استعادة بياناتك وإعداداتك بعد استعادة جهاز iPhone الخاص بك.
المصدر: اليوم السابع
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