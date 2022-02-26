تكنولوجيا وعلوم

Oppo تطلق هاتف أندرويد آخر بقدرات تصوير ممتازة (فيديو)

Lebanon 24
26-02-2022 | 14:00
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تتحضر Oppo لإطلاق هاتف أندرويد جديد يحمل كاميرات بقدرات تصوير عالية، وله القدرة على العمل مع شبكات 5G الحديثة.

ويأتي هاتف Reno 7 Z الجديد بهيكل أنيق التصميم مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (160.5/73.2/7.8) ملم، وزنه 175 غ.

وجهّز بشاشة AMOLED بمقاس 6.42 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 600 شمعة/م تقريبا، كما تعمل هذه الشاشة مع تقنيات +HDR10.
 
 
ويضمن الأداء الممتاز له نظام تشغيل Android 11، ومعالج MediaTek MT6877 Dimensity 900 5G، ومعالج رسوميات Mali-G68 MC4، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.
 
ويتميز هذا الهاتف بكاميرته الأساسية الثلاثية العدسة التي أتت بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية التي جاءت بدقة 32 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزودته Oppo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واطا.
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